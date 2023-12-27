https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918365343.html

Азаров объяснил, зачем Киеву мобилизовывать еще полмиллиона человек

Азаров объяснил, зачем Киеву мобилизовывать еще полмиллиона человек - РИА Новости, 27.12.2023

Азаров объяснил, зачем Киеву мобилизовывать еще полмиллиона человек

Мобилизация полумиллиона человек нужна нынешним украинским властям, чтобы потребовать от Запада новую помощь под предлогом необходимости содержать большую... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:09

2023-12-27T09:09

2023-12-27T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мобилизация полумиллиона человек нужна нынешним украинским властям, чтобы потребовать от Запада новую помощь под предлогом необходимости содержать большую армию, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. "Сейчас уже никто не скрывает, а Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев - главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию. Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.Однако, по мнению экс-премьера, Украине вряд ли удастся мобилизовать столько людей. "По всем моим расчетам, которые я сделал, 500 тысяч человек вряд ли удастся мобилизовать. Я в это не верю. Может, мобилизуют 250-300 тысяч человек", - подчеркнул он. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк накануне заявлял, что денег на мобилизацию 500 тысяч человек у Киева нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины