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Советник Эрдогана: мнения Турции и ЕС по санкциям против России различаются - РИА Новости, 27.12.2023
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22:23 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/mneniya-1918582994.html
Советник Эрдогана: мнения Турции и ЕС по санкциям против России различаются
Советник Эрдогана: мнения Турции и ЕС по санкциям против России различаются - РИА Новости, 27.12.2023
Советник Эрдогана: мнения Турции и ЕС по санкциям против России различаются
Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но страна не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил главный советник президента... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:23
2023-12-27T22:23
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
энтони блинкен
мевлют чавушоглу
евросоюз
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но страна не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. "У нас отличающиеся друг от друга позиции в вопросе санкций (против РФ). Когда меня спросили в ЕС о санкциях, я даже удивился и задал вопрос: мы стали членами ЕС? (смеется). Мы следуем требованиям ООН в данном отношении, у нас свой взгляд. Но при этом мы не являемся объездной дорогой (для обхода санкций против РФ)", - сказал Кылыч в интервью телеканалу TRT Haber. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МВД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), энтони блинкен, мевлют чавушоглу, евросоюз, оон, массачусетский технологический институт
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Энтони Блинкен, Мевлют Чавушоглу, Евросоюз, ООН, Массачусетский технологический институт
Советник Эрдогана: мнения Турции и ЕС по санкциям против России различаются

Советник Эрдогана Кылыч: мнения Турции и ЕС по санкциям против РФ различаются

© AP Photo / Turkish Presidency/Ahmet OkurАкиф Чагатай Кылыч
Акиф Чагатай Кылыч - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Turkish Presidency/Ahmet Okur
Акиф Чагатай Кылыч. Архивное фото
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но страна не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.
«
"У нас отличающиеся друг от друга позиции в вопросе санкций (против РФ). Когда меня спросили в ЕС о санкциях, я даже удивился и задал вопрос: мы стали членами ЕС? (смеется). Мы следуем требованиям ООН в данном отношении, у нас свой взгляд. Но при этом мы не являемся объездной дорогой (для обхода санкций против РФ)", - сказал Кылыч в интервью телеканалу TRT Haber.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МВД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Энтони БлинкенМевлют ЧавушоглуЕвросоюзООНМассачусетский технологический институт
 
 
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