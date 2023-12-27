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Еще один мирный житель Донецка ранен при сбросе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/mirnyy-1918577339.html
Еще один мирный житель Донецка ранен при сбросе взрывоопасного предмета
Еще один мирный житель Донецка ранен при сбросе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 27.12.2023
Еще один мирный житель Донецка ранен при сбросе взрывоопасного предмета
Еще один мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:22
2023-12-27T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 27 декабря по состоянию на 20.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): - в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Добровольского, 4 "а" ранены мужчины 1963 и 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Донецка ранее также сообщал, что мирный житель 1989 года рождения пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Еще один мирный житель Донецка ранен при сбросе взрывоопасного предмета

Еще один мирный житель Донецка ранен при сбросе взрывоопасного предмета с дрона

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 27 декабря по состоянию на 20.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): - в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Добровольского, 4 "а" ранены мужчины 1963 и 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр Донецка ранее также сообщал, что мирный житель 1989 года рождения пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Вчера, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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