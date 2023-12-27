https://ria.ru/20231227/minpromtorg-1918558753.html

Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили

Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили - РИА Новости, 27.12.2023

Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили

Минпромторг РФ конкретизировал условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезённый для личного пользования и подпадать под... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:14

2023-12-27T19:14

2023-12-27T19:14

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

россия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e745ff857d314a16d4f6c8126e907378.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ конкретизировал условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезённый для личного пользования и подпадать под условия оплаты утилизационного сбора по "льготной" ставке, говорится в сообщении министерства. Согласно многочисленным обращениям, часть граждан, чьи автомобили были ранее растаможены в странах ЕАЭС (в том числе с помощью посредников) по процедуре, предполагающей использование не для личных нужд, а для коммерческой деятельности, не успели завершить оформление своих автомобилей с учётом действующих норм в отведённый срок, пояснили суть изначальной проблемы в министерстве. "Были определены условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтверждённой датой ввоза до 21 декабря 2023 года могут быть охарактеризованы именно как "ввезённые для личного пользования". Договор купли-продажи транспортного средства заключён до 29 октября 2023 года. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства оформлены до 21 декабря 2023 года", - пояснили в министерстве Таким образом, те граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его на территорию Российской Федерации и оформили ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) до 21 декабря 2023 года, имеют возможность оплатить утилизационный сбор на такой автомобиль по "льготному" тарифу. Те граждане, которые ввезли транспортное средство в Россию с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформили его и уже оплатили утильсбор в отношении своего автомобиля по полной ставке, получат право на возврат уплаченной суммы с учётом новых условий. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России. Оплата утилизационного сбора по "льготной" ставке составляет 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет.

https://ria.ru/20231204/avtomobili-1913632650.html

https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз, россия, авто