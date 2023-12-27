Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/minpromtorg-1918558753.html
Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили
Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили - РИА Новости, 27.12.2023
Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили
Минпромторг РФ конкретизировал условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезённый для личного пользования и подпадать под... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:14
2023-12-27T19:14
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e745ff857d314a16d4f6c8126e907378.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ конкретизировал условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезённый для личного пользования и подпадать под условия оплаты утилизационного сбора по "льготной" ставке, говорится в сообщении министерства. Согласно многочисленным обращениям, часть граждан, чьи автомобили были ранее растаможены в странах ЕАЭС (в том числе с помощью посредников) по процедуре, предполагающей использование не для личных нужд, а для коммерческой деятельности, не успели завершить оформление своих автомобилей с учётом действующих норм в отведённый срок, пояснили суть изначальной проблемы в министерстве. "Были определены условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтверждённой датой ввоза до 21 декабря 2023 года могут быть охарактеризованы именно как "ввезённые для личного пользования". Договор купли-продажи транспортного средства заключён до 29 октября 2023 года. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства оформлены до 21 декабря 2023 года", - пояснили в министерстве Таким образом, те граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его на территорию Российской Федерации и оформили ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) до 21 декабря 2023 года, имеют возможность оплатить утилизационный сбор на такой автомобиль по "льготному" тарифу. Те граждане, которые ввезли транспортное средство в Россию с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформили его и уже оплатили утильсбор в отношении своего автомобиля по полной ставке, получат право на возврат уплаченной суммы с учётом новых условий. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России. Оплата утилизационного сбора по "льготной" ставке составляет 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет.
https://ria.ru/20231204/avtomobili-1913632650.html
https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0d32cf52ba304313f517ef5d5ca49de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз, россия, авто
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз, Россия, Авто
Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили

Минпромторг конкретизировал условия льготной ставки по утильсбору на автомобили

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ конкретизировал условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезённый для личного пользования и подпадать под условия оплаты утилизационного сбора по "льготной" ставке, говорится в сообщении министерства.
Согласно многочисленным обращениям, часть граждан, чьи автомобили были ранее растаможены в странах ЕАЭС (в том числе с помощью посредников) по процедуре, предполагающей использование не для личных нужд, а для коммерческой деятельности, не успели завершить оформление своих автомобилей с учётом действующих норм в отведённый срок, пояснили суть изначальной проблемы в министерстве.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей
4 декабря, 13:56
"Были определены условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтверждённой датой ввоза до 21 декабря 2023 года могут быть охарактеризованы именно как "ввезённые для личного пользования". Договор купли-продажи транспортного средства заключён до 29 октября 2023 года. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства оформлены до 21 декабря 2023 года", - пояснили в министерстве
Таким образом, те граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его на территорию Российской Федерации и оформили ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) до 21 декабря 2023 года, имеют возможность оплатить утилизационный сбор на такой автомобиль по "льготному" тарифу.
Те граждане, которые ввезли транспортное средство в Россию с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформили его и уже оплатили утильсбор в отношении своего автомобиля по полной ставке, получат право на возврат уплаченной суммы с учётом новых условий. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России.
Оплата утилизационного сбора по "льготной" ставке составляет 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет.
Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada
4 декабря, 10:12
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союзРоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала