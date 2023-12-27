https://ria.ru/20231227/matushkin-1918457298.html
Матушкин: бюджет региона на 2024 год остается социально направленным
Матушкин: бюджет региона на 2024 год остается социально направленным - РИА Новости, 27.12.2023
Матушкин: бюджет региона на 2024 год остается социально направленным
Депутаты Тамбовоблдумы во главе с председателем Евгением Матушкиным на 36-м заседании утвердили бюджет региона на 2024 год, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:50
2023-12-27T14:50
2023-12-27T14:50
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
социальная инфраструктура
здравоохранение
образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутаты Тамбовоблдумы во главе с председателем Евгением Матушкиным на 36-м заседании утвердили бюджет региона на 2024 год, сообщает пресс-служба регионального парламента. В заседании принял участие глава региона Максим Егоров. "Бюджет региона остается социальным: более 60% расходов планируется направить на здравоохранение, образование, социальную поддержку населения. В проекте бюджета региона в полном объеме обеспечены софинансирование по национальным проектам, реализация указов президента страны, оплата труда работникам бюджетной сферы, исполнение социальных обязательств", - приводит пресс-служба слова Матушкина. Он отметил, что бюджет 2024 года учитывает выполнение обязательств, предусмотренных в соглашениях по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, по замещению рыночного долга бюджетными кредитами и по предоставлению из федеральной казны бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. "Основные параметры бюджета Тамбовской области на 2024 год утверждены в следующих размерах: доходы - 66 299,0 миллиона рублей, расходы - 66 538,3 миллиона рублей", - подчеркнул председатель Тамбовоблдумы. Верхний предел государственного долга Тамбовской области, по состоянию на 1 января 2025 года, спрогнозирован в сумме 20 714,1 миллиона рублей, на 1 января 2026 года - 20 504,8 миллиона рублей, на 1 января 2027 года – 19 325,7 миллиона рублей. В сообщении говорится, что еще один важнейший принятый на заседании закон - "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Общий объем доходов и расходов бюджета фонда планируется: на 2024 год в сумме более 17,1 миллиона рублей; на 2025 год в сумме более 18,3 миллиона рублей; на 2026 год в сумме более 19,5 миллиона рублей. "В бюджете фонда предусматриваются расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями области лицам, застрахованным за пределами Тамбовской области", – сказал Матушкин. Бюджет фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован без дефицита. Также депутаты приняли изменения в региональный закон "О регулировании земельных отношений в Тамбовской области". Документ предусматривает сохранение права состоять на учете на получение бесплатно в собственность земельного участка многодетных семей в случае гибели (смерти, признания безвестно отсутствующими или объявления умершими) при выполнении задач в ходе специальной военной операции совершеннолетних детей или одного из совершеннолетних детей в таких семьях.
https://ria.ru/20231224/tambov-1917776919.html
https://ria.ru/20231224/tambov-1917772406.html
https://ria.ru/20231223/tambov-1917641913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, социальная инфраструктура, здравоохранение, образование
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Социальная инфраструктура, Здравоохранение, Образование
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутаты Тамбовоблдумы во главе с председателем Евгением Матушкиным на 36-м заседании утвердили бюджет региона на 2024 год, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В заседании принял участие глава региона Максим Егоров
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"Бюджет региона остается социальным: более 60% расходов планируется направить на здравоохранение, образование, социальную поддержку населения. В проекте бюджета региона в полном объеме обеспечены софинансирование по национальным проектам, реализация указов президента страны, оплата труда работникам бюджетной сферы, исполнение социальных обязательств", - приводит пресс-служба слова Матушкина.
Он отметил, что бюджет 2024 года учитывает выполнение обязательств, предусмотренных в соглашениях по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, по замещению рыночного долга бюджетными кредитами и по предоставлению из федеральной казны бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.
"Основные параметры бюджета Тамбовской области
на 2024 год утверждены в следующих размерах: доходы - 66 299,0 миллиона рублей, расходы - 66 538,3 миллиона рублей", - подчеркнул председатель Тамбовоблдумы.
Верхний предел государственного долга Тамбовской области, по состоянию на 1 января 2025 года, спрогнозирован в сумме 20 714,1 миллиона рублей, на 1 января 2026 года - 20 504,8 миллиона рублей, на 1 января 2027 года – 19 325,7 миллиона рублей.
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В сообщении говорится, что еще один важнейший принятый на заседании закон - "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Общий объем доходов и расходов бюджета фонда планируется: на 2024 год в сумме более 17,1 миллиона рублей; на 2025 год в сумме более 18,3 миллиона рублей; на 2026 год в сумме более 19,5 миллиона рублей.
"В бюджете фонда предусматриваются расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями области лицам, застрахованным за пределами Тамбовской области", – сказал Матушкин.
Бюджет фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован без дефицита.
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Также депутаты приняли изменения в региональный закон "О регулировании земельных отношений в Тамбовской области". Документ предусматривает сохранение права состоять на учете на получение бесплатно в собственность земельного участка многодетных семей в случае гибели (смерти, признания безвестно отсутствующими или объявления умершими) при выполнении задач в ходе специальной военной операции совершеннолетних детей или одного из совершеннолетних детей в таких семьях.