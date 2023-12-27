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Дмитрий Любинский: отношения России и Австрии не устраивают обе страны

Дмитрий Любинский: отношения России и Австрии не устраивают обе страны - РИА Новости, 27.12.2023

Дмитрий Любинский: отношения России и Австрии не устраивают обе страны

Россия не закрывает двери для диалога и дипломатии, однако недружественный курс правительства Австрии разрушает конструктивный фундамент двусторонних отношений, РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:00

2023-12-27T12:00

2023-12-27T12:00

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Россия не закрывает двери для диалога и дипломатии, однако недружественный курс правительства Австрии разрушает конструктивный фундамент двусторонних отношений, взаимодействие стран сейчас находится в низшей точке замерзания. Вместе с тем, большинство австрийских компаний продолжают работу с Москвой, она остается в десятке ключевых партнеров республики по экспорту. О вовлеченности Вены в украинский конфликт, ситуации с транзитом российского газа в Австрию через Украину, выводах Москвы в связи с присоединением республики к европейской инициативе Sky Shield и о повышенном риске провокаций против дипмиссий РФ, в интервью РИА Новости рассказал российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.— Как вы оцениваете вовлеченность Австрии в украинский конфликт? И как это сочетается с австрийским нейтралитетом? Готова ли Москва рассматривать предложение возможного посредничества Австрии для мирных переговоров по Украине?— Вена — если понимать под этим в прошлом авторитетную международную столицу — совершенно осознанно выбрала сторону преступного киевского режима в конфликте, стала злобствующим однобоким критиком всех действий Москвы. История для нынешних властьпридержащих в Хофбурге начинается 24 февраля 2022 года, все остальное как будто не имеет никакого значения. Вот лишь небольшой перечень "заслуг" нынешней австрийской "дипломатии" имени (главы МИД Австрии Александера) Шалленберга: безоговорочная поддержка "формулы Зеленского", участие в сходках так называемой "Крымской платформы", слепое и почти безоговорочное следование незаконным антироссийским санкциям, одобрение так называемого "реестра для регистрации причиненного Украине ущерба" и выдачи МУС возмутительно безосновательного ордера в отношении руководства нашей страны. Вишенкой на торте стала поддержка Веной иска Украина против России в международном суде ООН и ее призыв учредить так называемый "спецтрибунал по Украине".Кроме того, Вена, по большому счету, соучаствует в спонсировании бесконечной накачки Киева западными вооружениями, направляя средства в пресловутый Фонд мира ЕС. Да, речь до сих пор не шла о прямых поставках вооружений. Но только за год на Украину из Австрии в форме пожертвований якобы на восстановление экономики ушло более 150 миллионов евро, непосредственно правительством выделено еще 80 миллионов. Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты.Как это все сочетается с принципами нейтралитета? На мой взгляд, вопрос чисто риторический. Даже если Вена пытается все свести к нейтралитету военному, мой ответ: никак. Собственный военный вклад Вены в антироссийский блок вряд ли мог бы что-то добавить в расстановку сил в Европе. Что при этом Австрия способна потерять на международной арене – абсолютно прозрачно. Приобретения же очень сомнительны.Своей оголтелой политикой Вена серьезно потеряла не только в наших глазах, но и похоронила свой былой имидж непредвзятого посредника в решении международных конфликтов. О крахе какой-либо внешнеполитической самостоятельности Австрии не говорит сегодня лишь ленивый. Об этом же свидетельствуют и результаты ее недавнего голосования против важнейших резолюций Генассамблеи ООН – о борьбе с героизацией нацизма, причем второй год подряд, и о немедленном объявлении перемирия в зоне палестино-израильского конфликта. "Нейтральная" — именно в кавычках — страна ЕС голосует против – какие еще могут быть вопросы?— Ожидаете ли вы восстановления полноценного диалога между Москвой и Веной в ближайшее время? Каковы условия для этого?— Как неоднократно подчеркивало руководство нашей страны, Россия никогда не закрывает двери для диалога и дипломатии. На Украине мы отстаиваем свои государственные, исторические, если угодно, интересы. Что очень не нравится оппонентам из стран коллективного Запада, столетиями наживавшимся на гегемонии колониализма и диктата, ощущении собственного превосходства и доминировании над другими. Писать историю с чистого листа не дано никому. Ситуация не разрешится, пока наши так называемые партнеры не поймут, что для этого необходим взаимоуважительный диалог, нахождение баланса интересов на равноправной основе, а также соблюдении принципа неделимости безопасности для всех без исключения. А не мир, построенный на правилах западного меньшинства, которое не в силах объявить даже, в чем же эти правила состоят.Что касается российско-австрийских отношений, то на данный момент они находятся в низшей точке замерзания. В каком-то виде у нас, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями. Носят они, однако, формальный характер и, по большому счету, сводятся к вопросам обеспечения функционирования российских представительств в Австрии. И прежде всего – с точки зрения безопасности. Работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контактные линии австрийской стороной заморожены. На сегодняшний день повестка дня для диалога с Веной попросту отсутствует.Откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их реальной нормализации в обозримой перспективе.Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон. Впрочем, несложно догадаться, что истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене.— Приходит ли понимание к австрийским властям о неэффективности антироссийских санкций? При условии их снятия как скоро смогут восстановиться деловые отношения между Москвой и Веной? И смогут ли они восстановиться в полном объеме?— Если на камеры местный официоз продолжает по привычке заявлять об эффективности карательных антироссийских санкций "во имя нанесения максимального ущерба" нашей стране, то в умах австрийцев, убежден, давно сложилось отчетливое понимание их пагубности и вредоносности, и с каждым днем оно только укрепляется.Для понимания общей картины достаточно взглянуть на актуальное положение дел в экономиках наших стран. Очевидно, что сравнение не в пользу австрийцев. Статистика – вещь упрямая: падение здешнего ВВП в 3 квартале составило 1,8 % к аналогичному периоду 2022 года при прогнозе -0,8 % по итогам уходящего года. На контрасте "терпящая крушение", как здесь упорно твердят, российская экономика за 10 месяцев под давлением беспрецедентных санкций выросла на 3,2 %, превысив досанкционные показатели, к концу года ожидается рост в 3,5 %, и является на сегодня наиболее динамично растущей в Европе. Поэтому правильнее говорить не о неэффективности санкций, а об их объективной, подтвержденной сухими цифрами обратной стороне — контрпродуктивности и вреде как для Австрии, так и ЕС в целом.Солидарно ввязавшись в санкционную "войну" с Москвой, австрийское правительство ввергло ведущие отрасли в рецессию: промышленность, торговля, транспорт, до предела раздуло инфляцию — среднегодовая 7,7 %, обострило социальную напряженность и энергетические проблемы. Таковы неутешительные промежуточные итоги противоборства с нашей страной.Штампуя бесполезные рестриктивные пакеты, которые когда-нибудь, мол, непременно заработают, добиться консенсуса по которым Брюсселю становится все сложнее, европейцы собственноручно подрывают устойчивость и конкурентоспособность своих национальных экономик, в то время как наша страна в сжатые сроки и с минимальным переходными потерями для себя переориентировала внешнеэкономические связи на быстрорастущие и перспективные рынки Юга и Востока.Важно понимать, что на данном этапе, исходя из настроя западников, размышлять об отмене ограничений бессмысленно. Мы на это и не рассчитываем. Закручивание санкционной спирали, очевидно, продолжится, ведь США за счет европейцев успешно добиваются собственной выгоды. Как и было всегда. В этих условиях восстановление прежних объемов взаимной торговли и динамики деловых контактов вряд ли можно отнести к нашим приоритетным задачам. В то же время экономические нити, связывающие Россию и Австрию, пока что не разорваны — и вряд ли могут быть разорваны — до конца. Это отлично осознают и местный официоз, и бизнес-круги, получившие солидные дивиденды от делового сотрудничества с нами.— Отразилась ли негативная повестка местных СМИ на отношениях обычных австрийских граждан к россиянам?— Несмотря на практически абсолютную русофобскую заряженность местных медиа, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю. Многие хорошо понимают, и это стоит подчеркнуть, непростой характер долгой истории отношений между нашими странами и не спешат делать выводы под влиянием сиюминутной политической конъюнктуры.Историческая ответственность австрийцев перед Израилем, на чем сейчас здесь очень отчетливо и акцентированно строится внешняя политика, возражений не вызывает. Однако ее "безграничность" остается темой открытой. Как и отсутствие таковой ответственности перед нашей страной. В контактах с нами, а также многочисленных обращениях в адрес посольства австрийцы сетуют на однобокость местных СМИ, на русофобскую подачу почти всех связанных с нашей страной сюжетов. Как представители австрийского истеблишмента, так и простые граждане понимают, что международные события куда сложнее, чем подается на страницах западных журналов и газет.Что меня в этом контексте, однако, заботит очень сильно, это вопрос, как повсеместное очернение России и всего русского повлияет на австрийскую молодежь. То, как события на Украине подаются в австрийских школах и вузах, мягко говоря, вызывает оторопь. Это дает повод для беспокойства не только российским дипломатам, но и многим родителям, в первую очередь нашим соотечественникам.— Насколько безопасно чувствуют себя российские дипломаты в Австрии?— За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма. В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения.В целом следует отметить, что австрийские власти с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений и оперативно реагируют на поступающие сигналы и наши обращения.Со своей стороны прекрасно отдаем себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется.— В течение уходящего года посольство России в Вене сообщало о нескольких случаях нападений вандалов на советские монументы. Что повлияло на то, что такие инциденты стали происходит чаще? Как вы оцениваете действия местных властей и правоохранителей в текущих условиях?— К сожалению, мы наблюдаем такую тенденцию по всей Европе. Австрия по этому показателю, к счастью, не в лидерах. По всем фактам осквернения советских памятников и воинских захоронений австрийскими властями проводится тщательное расследование. По одному — в городе Эбенфурт, федеральная земля Нижняя Австрия — оно уже завершено. Нам сообщили, что памятник пострадал из-за действий группы подростков, которых удалось идентифицировать.Отмечаем оперативную реакцию австрийских правоохранителей на наши сигналы. Зачастую вмешательства посольства даже не требуется – полиция задерживает злоумышленников прямо в момент совершения акта вандализма.В целом в Австрии в отношении воинских захоронений сохраняется высокий уровень культуры памяти. И в этом отношении ее можно смело поставить в пример многим странам Европы.— В середине года вы заявляли, что несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота. Как изменилась ситуация к концу года? Вы сообщали, что из 650 австрийских компаний на рынке РФ ушли единицы. Как вы оцениваете заинтересованность в продолжении сотрудничества предпринимателей обеих стран на сегодняшний день?— Актуальная австрийская статистика свидетельствует о снижении двустороннего товарооборота до 3,13 миллиарда евро – на 41,8 % по итогам первого полугодия 2023 года. В процентах звучит внушительно, но посыпать голову пеплом нам не стоит – в действительности постпандемийный уровень экономических связей вернулся примерно к состоянию 2021 года, который, к слову, на тот момент был рекордным. По экспорту Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии.Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией. Гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии. Покинувших нашу страну фирм единицы. При этом их активы остаются в российской экономике, уходят с молотка отечественным инвесторам, в том числе с опцией обратного выкупа, не создавая пробоин в нашей экономике.— Как вы оцениваете присоединение Австрии к Sky Shield? Какие сделаны выводы, и что это значит для отношений Москвы и Вены?— Как известно, Австрия присоединилась к европейской инициативе ПВО/ПРО Sky Shield ("Небесный щит") в июле этого года. Тот факт, что кроме нее и Швейцарии все остальные участники этой европейской программы являются членами НАТО, говорит сам за себя: это очередной шаг в сторону сближения с агрессивным военным блоком, не имеющий ничего общего ни с обороной, ни с нейтралитетом.Участие Австрии в этой программе предполагает не только приобретение систем ПВО от ближнего до дальнего радиуса действия, но и обучение австрийских военнослужащих управлению этими комплексами в создаваемой сейчас некой "европейской школе ПВО" на базе НАТО в Германии. Прибытие в Австрию первой партии мощного оружия ожидается уже в следующем году. При этом Вена постоянно призывает мир ко всеобщему и полному разоружению. Звучит, на мой взгляд, по меньшей мере странновато.Австрийские власти заявляют, что участие в программе "Небесный щит" гарантирует безопасность для народа Австрии и не нарушает нейтралитет Австрии. С нашей точки зрения, это весьма сомнительный способ защиты суверенитета. И мы, конечно, свои выводы сделали.— Насколько возможен некий вариант транзита российского газа в Австрию через Украину без транзитного контракта с Киевом, о чем говорила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина?— Отмечу, склонность Киева злоупотреблять статусом транзитера — далеко не новость, вспомнить хотя бы 2009 год, когда отказавшиеся заключать договор о поставках с "Газпромом" украинские власти стали, не стесняясь, в открытую воровать предназначавшийся европейским потребителям газ. Для нас подобные выкрутасы Киева, напоминающие откровенный шантаж, не секрет, и нам есть, что на них ответить. На фоне недружественной политики коллективного Запада Россия последовательно диверсифицирует энергосвязи. На смену теряющему приоритетное значение европейскому направлению стремительно приходят быстрорастущие рынки Азии.Что касается Австрии, видим ее обеспокоенность судьбой нашего транзитного договора с Киевом, вопреки попыткам властей убедить общественность, а в действительности самих себя, в готовности к любым сценариям и "прогрессе" в деле диверсификации энергопотоков. Оно и понятно – как бы ни старалась Вена вырваться из российского газового "плена", доля импорта из России составляет в среднем около 60 %, в октябре она достигла 90 %, объемы поставок по долгосрочным контрактам "Газпрома" с энергоконцерном OMV в текущем году близки к 100 %. Как бы того кому-то ни хотелось, полвека наше тесное энергетическое сотрудничество обеспечивало рост экономики Австрии и благосостояния каждого австрийца в отдельности. Выбросить все это одним смелым росчерком пера, казалось бы, просто. Но по счетам придется платить избирателю.Судя по заявлениям властей, здесь уповают на коммерческий интерес Незалежной в сохранении доходов от транзита. В адрес Киева звучат менторские призывы придерживаться правовых норм ЕС в сфере энергетики, если страна хочет присоединиться к "европейской семье". Понятно, что с такой колодой "аргументов" Вена едва ли сможет повлиять на Киев. Настоящие рычаги находятся в Вашингтоне и Брюсселе, но что-то подсказывает, что взятый ими курс на разрыв энергодиалога с Россией на данном этапе пересмотру не подлежит. Выбор снова за Веной.Европа своими руками и руками заокеанских хозяев поставила под угрозу собственную энергобезопасность, лишила себя надежных путей снабжения: будь то отказ от завершения строительства "Южного потока" в 2016 году, прекращение эксплуатации трубопровода "Ямал-Европа" в 2022 году или наиболее яркий пример – подрыв "Северных потоков", который европейцы предпочли молча проглотить, а сейчас чуть ли не выдают за благо. По итогу сами загнали себя в ситуацию, когда проходящий через Украину газопровод де-факто является единственным маршрутом поставки российских углеводородов, во многом обеспечивавший экономическое процветание Европы на протяжении десятилетий.Что же до заявлений украинских чиновников, то они давно себя обесценили и не заслуживают нашего внимания. Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники". В вопросе транзита российского газа очевидно одно – без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно.— Есть ли сейчас у австрийских граждан возможность беспрепятственно получить визы в Россию?— Да, консульский отдел нашего посольства работает в абсолютно нормальном режиме, в отличие, к слову, от австрийского консульства в Москве, переправляющего всех обращающихся россиян без исключения в визовые центры. Система выдачи виз у нас даже упростилась, поскольку сейчас есть варианты оформления онлайн — появились электронные визы.Однако в свете отмены действовавших льгот по соглашению между Россией и ЕС, получение визы для ряда категорий австрийцев будет теперь обходиться дороже. Но никаких формальных ограничений для выдачи виз нет. Сейчас получить визу в Россию для австрийца также просто, как это было всегда.

https://ria.ru/20231224/evropa-1917711236.html

https://ria.ru/20231220/gavrilov-1916864781.html

https://ria.ru/20231217/avstriya-1916251500.html

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915892815.html

https://ria.ru/20231222/evropa-1917376498.html

https://ria.ru/20230810/vizy-1889279584.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, австрия, дмитрий любинский