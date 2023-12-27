https://ria.ru/20231227/lysenko-1918491182.html
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина - РИА Новости, 27.12.2023
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина
Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24",... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:21
2023-12-27T16:21
2023-12-27T16:51
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марьяна лысенко
владимир путин
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выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24", рассказала, что возможность стать сопредседателем избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина является для нее поводом для безмерной гордости, она приняла это предложение с ощущением причастности к чему-то великому. "Я получила предложение от Владимира Владимировича Путина, от президента нашей страны, стать сопредседателем его предвыборного штаба, и, конечно, для меня это безмерная гордость. Предложение это я приняла действительно с ощущением причастности к чему-то очень великому. Это не простые слова, потому что вы понимаете, какой сейчас этап развития нашей страны, вы понимаете, как непросто, в то же время поворотно, и что нам выпала честь, сложность, удача возможности участия в чем-то великом. Конечно, к этому невозможно равнодушно относиться", - сказала Лысенко. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231223/putin-1917631271.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, марьяна лысенко, владимир путин, президентские выборы в россии, общество
Россия, Марьяна Лысенко, Владимир Путин, Президентские выборы в России, Общество, Выборы президента России — 2024
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина
Лысенко назвала назначение сопредседателем избирательного штаба Путина гордостью
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24"
, рассказала, что возможность стать сопредседателем избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина является для нее поводом для безмерной гордости, она приняла это предложение с ощущением причастности к чему-то великому.
"Я получила предложение от Владимира Владимировича Путина, от президента нашей страны, стать сопредседателем его предвыборного штаба, и, конечно, для меня это безмерная гордость. Предложение это я приняла действительно с ощущением причастности к чему-то очень великому. Это не простые слова, потому что вы понимаете, какой сейчас этап развития нашей страны, вы понимаете, как непросто, в то же время поворотно, и что нам выпала честь, сложность, удача возможности участия в чем-то великом. Конечно, к этому невозможно равнодушно относиться", - сказала Лысенко.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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