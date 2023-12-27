https://ria.ru/20231227/lysenko-1918491182.html

Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина

Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина - РИА Новости, 27.12.2023

Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина

Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24",... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:21

2023-12-27T16:21

2023-12-27T16:51

россия

марьяна лысенко

владимир путин

президентские выборы в россии

общество

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24", рассказала, что возможность стать сопредседателем избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина является для нее поводом для безмерной гордости, она приняла это предложение с ощущением причастности к чему-то великому. "Я получила предложение от Владимира Владимировича Путина, от президента нашей страны, стать сопредседателем его предвыборного штаба, и, конечно, для меня это безмерная гордость. Предложение это я приняла действительно с ощущением причастности к чему-то очень великому. Это не простые слова, потому что вы понимаете, какой сейчас этап развития нашей страны, вы понимаете, как непросто, в то же время поворотно, и что нам выпала честь, сложность, удача возможности участия в чем-то великом. Конечно, к этому невозможно равнодушно относиться", - сказала Лысенко. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231223/putin-1917631271.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, марьяна лысенко, владимир путин, президентские выборы в россии, общество