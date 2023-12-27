Рейтинг@Mail.ru
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:21 27.12.2023 (обновлено: 16:51 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/lysenko-1918491182.html
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина - РИА Новости, 27.12.2023
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина
Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24",... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:21
2023-12-27T16:51
россия
марьяна лысенко
владимир путин
президентские выборы в россии
общество
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776648445_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_efa033327b3e38ef8b63ddc5c93a70fc.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24", рассказала, что возможность стать сопредседателем избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина является для нее поводом для безмерной гордости, она приняла это предложение с ощущением причастности к чему-то великому. "Я получила предложение от Владимира Владимировича Путина, от президента нашей страны, стать сопредседателем его предвыборного штаба, и, конечно, для меня это безмерная гордость. Предложение это я приняла действительно с ощущением причастности к чему-то очень великому. Это не простые слова, потому что вы понимаете, какой сейчас этап развития нашей страны, вы понимаете, как непросто, в то же время поворотно, и что нам выпала честь, сложность, удача возможности участия в чем-то великом. Конечно, к этому невозможно равнодушно относиться", - сказала Лысенко. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231223/putin-1917631271.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776648445_17:0:1280:947_1920x0_80_0_0_0f2eed23da6967f501afa8d7dcfaca6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марьяна лысенко, владимир путин, президентские выборы в россии, общество
Россия, Марьяна Лысенко, Владимир Путин, Президентские выборы в России, Общество, Выборы президента России — 2024
Лысенко рассказала о назначении сопредседателем избирательного штаба Путина

Лысенко назвала назначение сопредседателем избирательного штаба Путина гордостью

© Фото : Предоставлено департаментом здравоохранения МосквыГлавный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко
Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Предоставлено департаментом здравоохранения Москвы
Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко на встрече с волонтерами-медиками, кадры которой опубликовал телеканал "Россия 24", рассказала, что возможность стать сопредседателем избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина является для нее поводом для безмерной гордости, она приняла это предложение с ощущением причастности к чему-то великому.
"Я получила предложение от Владимира Владимировича Путина, от президента нашей страны, стать сопредседателем его предвыборного штаба, и, конечно, для меня это безмерная гордость. Предложение это я приняла действительно с ощущением причастности к чему-то очень великому. Это не простые слова, потому что вы понимаете, какой сейчас этап развития нашей страны, вы понимаете, как непросто, в то же время поворотно, и что нам выпала честь, сложность, удача возможности участия в чем-то великом. Конечно, к этому невозможно равнодушно относиться", - сказала Лысенко.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Волонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в предвыборном штабе Общероссийского народного фронта в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина
23 декабря, 11:43
 
Выборы президента России — 2024РоссияМарьяна ЛысенкоВладимир ПутинПрезидентские выборы в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала