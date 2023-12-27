ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин
ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин на заправках
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на автозаправках в период низких оптовых цен, сообщила пресс-служба ведомства.
"Территориальные органы ФАС возбудили дела в отношении "дочек" Лукойла по признакам нарушения антимонопольного законодательства... Территориальные управления... выявили увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО "Лукойл", расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компании будут должны выплатить административный штраф или перечислить полученный от противоправных действий доход в государственный бюджет.
ФАС России в октябре уже заводила дело против "дочки" "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива. Компания тогда подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте - с 9,2% до 17,7%.
В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива на АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.