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ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин - РИА Новости, 27.12.2023
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10:33 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/lukoyl-1918378715.html
ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин
ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин - РИА Новости, 27.12.2023
ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:33
2023-12-27T10:33
россия
нижний новгород
пермь
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лукойл
аи-92
аи-95
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на автозаправках в период низких оптовых цен, сообщила пресс-служба ведомства. "Территориальные органы ФАС возбудили дела в отношении "дочек" Лукойла по признакам нарушения антимонопольного законодательства... Территориальные управления... выявили увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО "Лукойл", расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина", - говорится в сообщении. Уточняется, что при установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компании будут должны выплатить административный штраф или перечислить полученный от противоправных действий доход в государственный бюджет. ФАС России в октябре уже заводила дело против "дочки" "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива. Компания тогда подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте - с 9,2% до 17,7%. В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива на АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.
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россия
нижний новгород
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россия, нижний новгород, пермь, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, аи-92, аи-95, экономика
Россия, Нижний Новгород, Пермь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ЛУКОЙЛ, АИ-92, АИ-95, Экономика
ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин

ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин на заправках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на автозаправках в период низких оптовых цен, сообщила пресс-служба ведомства.
"Территориальные органы ФАС возбудили дела в отношении "дочек" Лукойла по признакам нарушения антимонопольного законодательства... Территориальные управления... выявили увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО "Лукойл", расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компании будут должны выплатить административный штраф или перечислить полученный от противоправных действий доход в государственный бюджет.
ФАС России в октябре уже заводила дело против "дочки" "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива. Компания тогда подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте - с 9,2% до 17,7%.
В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива на АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.
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РоссияНижний НовгородПермьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЛУКОЙЛАИ-92АИ-95Экономика
 
 
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