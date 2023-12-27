https://ria.ru/20231227/lukoyl-1918378715.html

ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин

ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин - РИА Новости, 27.12.2023

ФАС завела дела против "дочек" "Лукойла" из-за наценок на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:33

2023-12-27T10:33

2023-12-27T10:33

россия

нижний новгород

пермь

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

лукойл

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на автозаправках в период низких оптовых цен, сообщила пресс-служба ведомства. "Территориальные органы ФАС возбудили дела в отношении "дочек" Лукойла по признакам нарушения антимонопольного законодательства... Территориальные управления... выявили увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО "Лукойл", расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина", - говорится в сообщении. Уточняется, что при установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компании будут должны выплатить административный штраф или перечислить полученный от противоправных действий доход в государственный бюджет. ФАС России в октябре уже заводила дело против "дочки" "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива. Компания тогда подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте - с 9,2% до 17,7%. В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива на АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.

https://ria.ru/20231201/putin-1913277752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нижний новгород, пермь, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, аи-92, аи-95, экономика