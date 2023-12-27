https://ria.ru/20231227/lavrov-1918440594.html
Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией
Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией - РИА Новости, 27.12.2023
Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией
В военно-техническом сотрудничестве РФ и Индии, включая совместное производство вооружений, наблюдается определенный прогресс, заявил в среду министр... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:02
2023-12-27T14:02
2023-12-27T15:35
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В военно-техническом сотрудничестве РФ и Индии, включая совместное производство вооружений, наблюдается определенный прогресс, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперед. На этом направлении наше взаимодействие тоже носит стратегический характер. Его углубление соответствует национальным интересам наших государств", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Москве. Лавров отметил, что Москва с уважением относимся к стремлению Индии диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества, но также подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с Индией в рамках инициативы по выпуску продукции военного назначения по программе "Делай в Индии".
https://ria.ru/20231227/indiya-1918439370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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индия, россия, москва, сергей лавров, в мире
Индия, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией
Лавров: в ВТС и сфере производства вооружений с Индией есть прогресс
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В военно-техническом сотрудничестве РФ и Индии, включая совместное производство вооружений, наблюдается определенный прогресс, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперед. На этом направлении наше взаимодействие тоже носит стратегический характер. Его углубление соответствует национальным интересам наших государств", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Москве
.
Лавров отметил, что Москва с уважением относимся к стремлению Индии диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества, но также подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с Индией в рамках инициативы по выпуску продукции военного назначения по программе "Делай в Индии".
Глава МИД Индии назвал Россию надежным и ценным партнером