https://ria.ru/20231227/lavrov-1918440594.html

Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией

Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией - РИА Новости, 27.12.2023

Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией

В военно-техническом сотрудничестве РФ и Индии, включая совместное производство вооружений, наблюдается определенный прогресс, заявил в среду министр... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:02

2023-12-27T14:02

2023-12-27T15:35

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В военно-техническом сотрудничестве РФ и Индии, включая совместное производство вооружений, наблюдается определенный прогресс, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперед. На этом направлении наше взаимодействие тоже носит стратегический характер. Его углубление соответствует национальным интересам наших государств", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Москве. Лавров отметил, что Москва с уважением относимся к стремлению Индии диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества, но также подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с Индией в рамках инициативы по выпуску продукции военного назначения по программе "Делай в Индии".

https://ria.ru/20231227/indiya-1918439370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, россия, москва, сергей лавров, в мире