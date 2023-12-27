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Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию в январе - РИА Новости, 27.12.2023
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11:21 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/lavrov-1918391981.html
Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию в январе
Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию в январе - РИА Новости, 27.12.2023
Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию в январе
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию по итогам 2023 года в январе, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:21
2023-12-27T11:21
россия
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию по итогам 2023 года в январе, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Пока еще у меня нет точной даты, но учитывая, что многие задают этот вопрос относительно того, когда и в каком формате будет подведение внешнеполитических итогов года, скажу, что по традиции, и мы сохраним эту традицию и в этот раз, большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится в январе", - сказала она в ходе брифинга в среду. "О точной дате мы, безусловно, объявим дополнительно для возможности аккредитации", - добавила она.
https://ria.ru/20231214/putin-1915657983.html
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россия, сергей лавров, мария захарова
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию в январе

Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию по итогам 2023 года в январе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет ежегодную пресс-конференцию по итогам 2023 года в январе, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Пока еще у меня нет точной даты, но учитывая, что многие задают этот вопрос относительно того, когда и в каком формате будет подведение внешнеполитических итогов года, скажу, что по традиции, и мы сохраним эту традицию и в этот раз, большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится в январе", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"О точной дате мы, безусловно, объявим дополнительно для возможности аккредитации", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Итоги прямых линий Владимира Путина
14 декабря, 00:17
 
РоссияСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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