https://ria.ru/20231227/kultura-1918382804.html
В Австрии ценят русскую культуру, заявил посол Любинский
В Австрии ценят русскую культуру, заявил посол Любинский - РИА Новости, 27.12.2023
В Австрии ценят русскую культуру, заявил посол Любинский
Несмотря на русофобскую заряженность СМИ, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:48
2023-12-27T10:48
2023-12-27T10:48
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Несмотря на русофобскую заряженность СМИ, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Несмотря на практически абсолютную русофобскую заряженность местных медиа, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю. Многие хорошо понимают, и это стоит подчеркнуть, непростой характер долгой истории отношений между нашими странами и не спешат делать выводы под влиянием сиюминутной политической конъюнктуры", - сказал Любинский. Дипломат отметил, что историческая ответственность австрийцев перед Израилем, на чем сейчас в Вене очень отчетливо и акцентированно строится внешняя политика, возражений не вызывает. "Однако ее "безграничность" остается темой открытой. Как и отсутствие таковой ответственности перед нашей страной. В контактах с нами, а также многочисленных обращениях в адрес посольства австрийцы сетуют на однобокость местных СМИ, на русофобскую подачу почти всех связанных с нашей страной сюжетов. Как представители австрийского истеблишмента, так и простые граждане понимают, что международные события куда сложнее, чем подается на страницах западных журналов и газет", - пояснил посол.
https://ria.ru/20231207/svoboda-1914475006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, дмитрий любинский
В мире, Австрия, Россия, Дмитрий Любинский
В Австрии ценят русскую культуру, заявил посол Любинский
Любинский: в Австрии ценят русскую культуру, несмотря на русофобию в СМИ
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Несмотря на русофобскую заряженность СМИ, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Несмотря на практически абсолютную русофобскую заряженность местных медиа, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю. Многие хорошо понимают, и это стоит подчеркнуть, непростой характер долгой истории отношений между нашими странами и не спешат делать выводы под влиянием сиюминутной политической конъюнктуры", - сказал Любинский.
Дипломат отметил, что историческая ответственность австрийцев перед Израилем
, на чем сейчас в Вене очень отчетливо и акцентированно строится внешняя политика, возражений не вызывает.
"Однако ее "безграничность" остается темой открытой. Как и отсутствие таковой ответственности перед нашей страной. В контактах с нами, а также многочисленных обращениях в адрес посольства австрийцы сетуют на однобокость местных СМИ, на русофобскую подачу почти всех связанных с нашей страной сюжетов. Как представители австрийского истеблишмента, так и простые граждане понимают, что международные события куда сложнее, чем подается на страницах западных журналов и газет", - пояснил посол.
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