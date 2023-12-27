https://ria.ru/20231227/kultura-1918382804.html

В Австрии ценят русскую культуру, заявил посол Любинский

В Австрии ценят русскую культуру, заявил посол Любинский - РИА Новости, 27.12.2023

В Австрии ценят русскую культуру, заявил посол Любинский

Несмотря на русофобскую заряженность СМИ, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:48

2023-12-27T10:48

2023-12-27T10:48

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австрия

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дмитрий любинский

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Несмотря на русофобскую заряженность СМИ, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Несмотря на практически абсолютную русофобскую заряженность местных медиа, в Австрии по-прежнему знают и ценят и русскую культуру, и многогранную историю. Многие хорошо понимают, и это стоит подчеркнуть, непростой характер долгой истории отношений между нашими странами и не спешат делать выводы под влиянием сиюминутной политической конъюнктуры", - сказал Любинский. Дипломат отметил, что историческая ответственность австрийцев перед Израилем, на чем сейчас в Вене очень отчетливо и акцентированно строится внешняя политика, возражений не вызывает. "Однако ее "безграничность" остается темой открытой. Как и отсутствие таковой ответственности перед нашей страной. В контактах с нами, а также многочисленных обращениях в адрес посольства австрийцы сетуют на однобокость местных СМИ, на русофобскую подачу почти всех связанных с нашей страной сюжетов. Как представители австрийского истеблишмента, так и простые граждане понимают, что международные события куда сложнее, чем подается на страницах западных журналов и газет", - пояснил посол.

https://ria.ru/20231207/svoboda-1914475006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, россия, дмитрий любинский