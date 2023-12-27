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Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине - РИА Новости, 27.12.2023
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06:17 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/kriterii-1918354034.html
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине
Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:17
2023-12-27T06:17
в мире
украина
германия
йенс столтенберг
анналена бербок
нато
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену."Украина не может говорить: "Я хочу, — как я уже слышал от нашего министра иностранных дел (Анналены Бербок. — Прим. ред.) некоторое время назад, — стать членом организации". &lt;...&gt;. НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. &lt;...&gt;. И не произойдет", — отметил офицер.Генерал Куят сослался на десятую статью Североатлантического договора, согласно которой приглашение новой страны в НАТО возможно только по всеобщему согласию членов альянса. Эксперт сообщил, что внутри блока хватает государств , которые не согласятся с членством Киева, и предложил генсеку организации Йенсу Столтенбергу перечитать основной документ НАТО, прежде чем делать какие-либо заявления об Украине.Куят рассказал, что в 2002 году украинцы лично жаловались ему на то, что НАТО не хочет принимать Украину, несмотря на соответствие ВСУ требованиям альянса. В ответ на это генерал заметил, что украинское государство не отвечает таким критериям блока, как демократическая конституционность, отсутствие коррупции и верховенство закона.&quot;Им (украинцам. — Прим. ред.) надо понимать, что не их армия станет членом НАТО, а они сами как государство, как Украина станут членом НАТО. И они не отвечают требованиям&quot;, — признал генерал Куят.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20231227/otvet-1918350129.html
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в мире, украина, германия, йенс столтенберг, анналена бербок, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Йенс Столтенберг, Анналена Бербок, НАТО, Вооруженные силы Украины
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине

Экс-советник генсека НАТО Куят: члены альянса заблокируют вступление Украины

© AP Photo / Kevin LamarqueПресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Kevin Lamarque
Пресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену.
"Украина не может говорить: "Я хочу, — как я уже слышал от нашего министра иностранных дел (Анналены Бербок. — Прим. ред.) некоторое время назад, — стать членом организации". <...>. НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. <...>. И не произойдет", — отметил офицер.
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Генерал Куят сослался на десятую статью Североатлантического договора, согласно которой приглашение новой страны в НАТО возможно только по всеобщему согласию членов альянса. Эксперт сообщил, что внутри блока хватает государств , которые не согласятся с членством Киева, и предложил генсеку организации Йенсу Столтенбергу перечитать основной документ НАТО, прежде чем делать какие-либо заявления об Украине.
Куят рассказал, что в 2002 году украинцы лично жаловались ему на то, что НАТО не хочет принимать Украину, несмотря на соответствие ВСУ требованиям альянса. В ответ на это генерал заметил, что украинское государство не отвечает таким критериям блока, как демократическая конституционность, отсутствие коррупции и верховенство закона.
«

"Им (украинцам. — Прим. ред.) надо понимать, что не их армия станет членом НАТО, а они сами как государство, как Украина станут членом НАТО. И они не отвечают требованиям", — признал генерал Куят.

Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
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В миреУкраинаГерманияЙенс СтолтенбергАнналена БербокНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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