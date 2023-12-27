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Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине
Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:17
2023-12-27T06:17
2023-12-27T06:17
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену."Украина не может говорить: "Я хочу, — как я уже слышал от нашего министра иностранных дел (Анналены Бербок. — Прим. ред.) некоторое время назад, — стать членом организации". <...>. НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. <...>. И не произойдет", — отметил офицер.Генерал Куят сослался на десятую статью Североатлантического договора, согласно которой приглашение новой страны в НАТО возможно только по всеобщему согласию членов альянса. Эксперт сообщил, что внутри блока хватает государств , которые не согласятся с членством Киева, и предложил генсеку организации Йенсу Столтенбергу перечитать основной документ НАТО, прежде чем делать какие-либо заявления об Украине.Куят рассказал, что в 2002 году украинцы лично жаловались ему на то, что НАТО не хочет принимать Украину, несмотря на соответствие ВСУ требованиям альянса. В ответ на это генерал заметил, что украинское государство не отвечает таким критериям блока, как демократическая конституционность, отсутствие коррупции и верховенство закона."Им (украинцам. — Прим. ред.) надо понимать, что не их армия станет членом НАТО, а они сами как государство, как Украина станут членом НАТО. И они не отвечают требованиям", — признал генерал Куят.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
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в мире, украина, германия, йенс столтенберг, анналена бербок, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Йенс Столтенберг, Анналена Бербок, НАТО, Вооруженные силы Украины
Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине
Экс-советник генсека НАТО Куят: члены альянса заблокируют вступление Украины
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью
немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену.
"Украина не может говорить: "Я хочу, — как я уже слышал от нашего министра иностранных дел (Анналены Бербок. — Прим. ред.) некоторое время назад, — стать членом организации". <...>. НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. <...>. И не произойдет", — отметил офицер.
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Генерал Куят сослался на десятую статью Североатлантического договора, согласно которой приглашение новой страны в НАТО возможно только по всеобщему согласию членов альянса. Эксперт сообщил, что внутри блока хватает государств , которые не согласятся с членством Киева, и предложил генсеку организации Йенсу Столтенбергу перечитать основной документ НАТО, прежде чем делать какие-либо заявления об Украине.
Куят рассказал, что в 2002 году украинцы лично жаловались ему на то, что НАТО не хочет принимать Украину, несмотря на соответствие ВСУ требованиям альянса. В ответ на это генерал заметил, что украинское государство не отвечает таким критериям блока, как демократическая конституционность, отсутствие коррупции и верховенство закона.
«
"Им (украинцам. — Прим. ред.) надо понимать, что не их армия станет членом НАТО, а они сами как государство, как Украина станут членом НАТО. И они не отвечают требованиям", — признал генерал Куят.
Москва
не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе
. По словам президента Владимира Путина
, Россия
30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
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