https://ria.ru/20231227/koronavirus-1918386127.html
Попова прокомментировала рейтинг ВОЗ по заболеваемости COVID-19
Попова прокомментировала рейтинг ВОЗ по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2023
Попова прокомментировала рейтинг ВОЗ по заболеваемости COVID-19
Рейтинг ВОЗ о заболеваемости коронавирусом абсурден, там сравниваются абсолютные цифры, хотя население стран значительно различается, заявила глава... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:57
2023-12-27T10:57
2023-12-27T11:00
общество
россия
сингапур
италия
анна попова
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рейтинг ВОЗ о заболеваемости коронавирусом абсурден, там сравниваются абсолютные цифры, хотя население стран значительно различается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". Ранее в СМИ появилась информация, что Россия возглавила список стран, где за месяц выявлено наибольшее число больных коронавирусом, на втором месте Сингапур, на третьем - Италия. "Мы видели эти данные, спорить с ними бессмысленно, потому что они абсурдны. Если вы посмотрите на рейтинг, который опубликовала штаб-квартира Всемирной организации в Женеве, то там сравниваются абсолютные числа выявленных заболеваний", - сказала Попова. Она отметила, что следующим в строчке рейтинга за Россией идет Сингапур, который значимо отличается по численности населения. По словам Поповой, эти цифры вызывают удивление, там нечего анализировать и нечего оценивать. "Вызывают, к сожалению, и печальные вопросы к тем экспертам, которые эти цифры собирали и которые этот рейтинг публиковали. Смысл этой публикации, если там невозможно ничего ни с чем сравнить?", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916474249.html
https://ria.ru/20231211/koronavirus-1914594659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сингапур, италия, анна попова, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Сингапур, Италия, Анна Попова, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова прокомментировала рейтинг ВОЗ по заболеваемости COVID-19
Попова назвала данные рейтинга ВОЗ по заболеваемости COVID-19 абсурдными