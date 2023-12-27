https://ria.ru/20231227/koronavirus-1918386127.html

Попова прокомментировала рейтинг ВОЗ по заболеваемости COVID-19

Попова прокомментировала рейтинг ВОЗ по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2023

Попова прокомментировала рейтинг ВОЗ по заболеваемости COVID-19

Рейтинг ВОЗ о заболеваемости коронавирусом абсурден, там сравниваются абсолютные цифры, хотя население стран значительно различается, заявила глава... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:57

2023-12-27T10:57

2023-12-27T11:00

общество

россия

сингапур

италия

анна попова

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рейтинг ВОЗ о заболеваемости коронавирусом абсурден, там сравниваются абсолютные цифры, хотя население стран значительно различается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". Ранее в СМИ появилась информация, что Россия возглавила список стран, где за месяц выявлено наибольшее число больных коронавирусом, на втором месте Сингапур, на третьем - Италия. "Мы видели эти данные, спорить с ними бессмысленно, потому что они абсурдны. Если вы посмотрите на рейтинг, который опубликовала штаб-квартира Всемирной организации в Женеве, то там сравниваются абсолютные числа выявленных заболеваний", - сказала Попова. Она отметила, что следующим в строчке рейтинга за Россией идет Сингапур, который значимо отличается по численности населения. По словам Поповой, эти цифры вызывают удивление, там нечего анализировать и нечего оценивать. "Вызывают, к сожалению, и печальные вопросы к тем экспертам, которые эти цифры собирали и которые этот рейтинг публиковали. Смысл этой публикации, если там невозможно ничего ни с чем сравнить?", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916474249.html

https://ria.ru/20231211/koronavirus-1914594659.html

россия

сингапур

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сингапур, италия, анна попова, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19