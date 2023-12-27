Украина не пойдет в новое контрнаступление в 2024 году, считает Азаров
Азаров: Украина не пойдет в новое контрнаступление на фоне провала предыдущего
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украина в следующем году не пойдет в новое контрнаступление на фоне провала предыдущего, а займет лишь оборонительную позицию или применит тактику отступления, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков накануне сообщал, что новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. По данным экспертов, в новом году Россия, по всей вероятности, будет укреплять позиции на взятых под контроль территориях.
"Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
По словам Азарова, даже объявления о новой волне мобилизации вовсе не означают, что эти люди будут использованы для наступления или прорыва российских линий обороны. Ведь в таком случае Киев лишится указанного количества людей и придет "к полной капитуляции, так как это их последние человеческие ресурсы".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитых и раненых. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине всё, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же, как заявил Путин, открыта для переговоров.
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