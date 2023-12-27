Рейтинг@Mail.ru
Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 27.12.2023 (обновлено: 10:56 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/konfiskat-1918383700.html
Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей
Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей - РИА Новости, 27.12.2023
Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей
Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:50
2023-12-27T10:56
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС)."С начала 2023 года таможенные органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Также добавляется, что всего было передано имущество по 2160 товарным позициям. "Это автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия", - уточняют таможенники."В январе-ноябре исполнено 11 929 постановлений об обращении в федеральную собственность товаров, в уполномоченные органы передано имущество на 3,8 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231227/fts-1918362556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия
Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей

ФТС: таможня передала конфискованные товары на 520 миллионов рублей на нужды СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"С начала 2023 года таможенные органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что всего было передано имущество по 2160 товарным позициям. "Это автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия", - уточняют таможенники.
"В январе-ноябре исполнено 11 929 постановлений об обращении в федеральную собственность товаров, в уполномоченные органы передано имущество на 3,8 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
Ограждение почтового таможенного поста - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
ФТС перевыполнила план по перечислениям таможенных платежей в бюджет
Вчера, 08:41
 
Федеральная таможенная служба (ФТС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала