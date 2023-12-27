https://ria.ru/20231227/konfiskat-1918383700.html

Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей

Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей - РИА Новости, 27.12.2023

Таможенники передали на нужды СВО конфискат на 520 миллионов рублей

Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:50

2023-12-27T10:50

2023-12-27T10:56

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС)."С начала 2023 года таможенные органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Также добавляется, что всего было передано имущество по 2160 товарным позициям. "Это автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия", - уточняют таможенники."В январе-ноябре исполнено 11 929 постановлений об обращении в федеральную собственность товаров, в уполномоченные органы передано имущество на 3,8 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231227/fts-1918362556.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная таможенная служба (фтс россии), россия