https://ria.ru/20231227/konferentsiya-1918346276.html

Посол Палестины заявил о поддержке предложения России по мирной конференции

Посол Палестины заявил о поддержке предложения России по мирной конференции - РИА Новости, 27.12.2023

Посол Палестины заявил о поддержке предложения России по мирной конференции

Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию с участием членов Совбеза ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T03:07

2023-12-27T03:07

2023-12-27T03:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию с участием членов Совбеза ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль. "Мы согласны с Россией в том, что единственным путем к справедливому и прочному урегулированию является созыв международной мирной конференции с участием государств-членов Совета безопасности, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества на основе международных законных резолюций, принципа сосуществования двух государств и арабской мирной инициативы", - сказал посол. Ранее в Москве прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с членами делегации совместного комитета ЛАГ и ОИС, куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС. Как отметил на переговорах Лавров, Москва считает необходимым создание механизма "внешнего сопровождения" для обеспечения двугосударственного решения палестино-израильской проблемы, этот механизм должен быть репрезентативен на фоне неудачи усилий "Ближневосточного квартета" международных посредников с участием ЕС, США, России и ООН. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231225/egipet-1917826177.html

https://ria.ru/20231226/gaza-1918214380.html

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в мире, палестина, россия, израиль, хамас, лига арабских государств, владимир путин, сергей лавров, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году