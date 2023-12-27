https://ria.ru/20231227/kompyutery-1918559384.html
Россия увеличила выпуск компьютеров
Россия увеличила выпуск компьютеров - РИА Новости, 27.12.2023
Россия увеличила выпуск компьютеров
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в ноябре 2023 года увеличилось на 38,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, свидетельствуют... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:16
2023-12-27T19:16
2023-12-27T19:23
экономика
технологии
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/72/1562947279_0:215:3258:2048_1920x0_80_0_0_4aa4ae366c36bbf8cc2ac9955144ed45.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в ноябре 2023 года увеличилось на 38,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. "Отрасли, показавшие в ноябре 2023 года значительный рост по сравнению с ноябрем 2022 года... выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – (+)38,9%", - говорится в документе. В октябре 2023 года, по данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и комплектующих в РФ вырос в 1,5 раза в месячном выражении и на 16% - в годовом. При этом, по данным ведомства, стоимость телевизоров в декабре 2023 года уменьшилась на 6,4% в годовом выражении, а смартфоны подешевели на 0,7% за тот же период.
https://ria.ru/20231212/nauka-1915131957.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/72/1562947279_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_d5d94dfa942bfa20ee605298f3307b02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия увеличила выпуск компьютеров
Росстат: Россия в ноябре увеличила выпуск компьютеров на 38,9 процента