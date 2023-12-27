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Россия увеличила выпуск компьютеров - РИА Новости, 27.12.2023
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19:16 27.12.2023 (обновлено: 19:23 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kompyutery-1918559384.html
Россия увеличила выпуск компьютеров
Россия увеличила выпуск компьютеров - РИА Новости, 27.12.2023
Россия увеличила выпуск компьютеров
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в ноябре 2023 года увеличилось на 38,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, свидетельствуют... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:16
2023-12-27T19:23
экономика
технологии
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в ноябре 2023 года увеличилось на 38,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. "Отрасли, показавшие в ноябре 2023 года значительный рост по сравнению с ноябрем 2022 года... выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – (+)38,9%", - говорится в документе. В октябре 2023 года, по данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и комплектующих в РФ вырос в 1,5 раза в месячном выражении и на 16% - в годовом. При этом, по данным ведомства, стоимость телевизоров в декабре 2023 года уменьшилась на 6,4% в годовом выражении, а смартфоны подешевели на 0,7% за тот же период.
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экономика, технологии, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия увеличила выпуск компьютеров

Росстат: Россия в ноябре увеличила выпуск компьютеров на 38,9 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛиния сборки компьютеров на заводе электронного оборудования
Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в ноябре 2023 года увеличилось на 38,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, свидетельствуют данные Росстата.
«
"Отрасли, показавшие в ноябре 2023 года значительный рост по сравнению с ноябрем 2022 года... выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – (+)38,9%", - говорится в документе.
В октябре 2023 года, по данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и комплектующих в РФ вырос в 1,5 раза в месячном выражении и на 16% - в годовом.
При этом, по данным ведомства, стоимость телевизоров в декабре 2023 года уменьшилась на 6,4% в годовом выражении, а смартфоны подешевели на 0,7% за тот же период.
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ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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