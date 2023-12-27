https://ria.ru/20231227/kompyutery-1918559384.html

Россия увеличила выпуск компьютеров

Россия увеличила выпуск компьютеров - РИА Новости, 27.12.2023

Россия увеличила выпуск компьютеров

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в ноябре 2023 года увеличилось на 38,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, свидетельствуют... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:16

2023-12-27T19:16

2023-12-27T19:23

экономика

технологии

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в ноябре 2023 года увеличилось на 38,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. "Отрасли, показавшие в ноябре 2023 года значительный рост по сравнению с ноябрем 2022 года... выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – (+)38,9%", - говорится в документе. В октябре 2023 года, по данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и комплектующих в РФ вырос в 1,5 раза в месячном выражении и на 16% - в годовом. При этом, по данным ведомства, стоимость телевизоров в декабре 2023 года уменьшилась на 6,4% в годовом выражении, а смартфоны подешевели на 0,7% за тот же период.

https://ria.ru/20231212/nauka-1915131957.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)