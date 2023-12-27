https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918398372.html
Адвокат Киркорова прокомментировал исключение артиста из новогодних шоу
Адвокат Киркорова прокомментировал исключение артиста из новогодних шоу - РИА Новости, 27.12.2023
Адвокат Киркорова прокомментировал исключение артиста из новогодних шоу
Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова, в беседе с "360" сказал, что он и его клиент не знают об "отмене" участия артиста в новогодних... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:46
2023-12-27T11:46
2023-12-27T13:15
шоубиз
новости шоу-бизнеса
филипп киркоров
александр добровинский
анастасия ивлеева
генеральная прокуратура рф
госдума рф
лолита милявская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова, в беседе с "360" сказал, что он и его клиент не знают об "отмене" участия артиста в новогодних телепрограммах. "Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется", — прокомментировал Добровинский. Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой со многими звездами, присутствовавшими на ней, начали разрывать контракты, в том числе "вырезать" из новогодних шоу. Скандальное мероприятие блогерши прошло в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу и других. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание. В результате, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо. Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*. На блогершу подали в суд коллективный иск о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей. Ивлеева уже несколько раз публично извинилась в соцсетях. Она также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации. Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html
https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f192d2d0a5d4695f1f3ec4b37a27660d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, александр добровинский, анастасия ивлеева, генеральная прокуратура рф, госдума рф, лолита милявская, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Анастасия Ивлеева, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Лолита Милявская, Россия
Адвокат Киркорова прокомментировал исключение артиста из новогодних шоу
Адвокат: Киркоров не в курсе бойкота на российском ТВ из-за вечеринки Ивлеевой
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова, в беседе с "360" сказал
, что он и его клиент не знают об "отмене" участия артиста в новогодних телепрограммах.
«
"Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется", — прокомментировал Добровинский.
Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой со многими звездами, присутствовавшими на ней, начали разрывать контракты, в том числе "вырезать" из новогодних шоу.
Скандальное мероприятие блогерши прошло в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря.
В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу и других.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина
В результате, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
На блогершу подали в суд коллективный иск о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей. Ивлеева уже несколько раз публично извинилась в соцсетях. Она также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой