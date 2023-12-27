https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918398372.html

Адвокат Киркорова прокомментировал исключение артиста из новогодних шоу

Адвокат Киркорова прокомментировал исключение артиста из новогодних шоу - РИА Новости, 27.12.2023

Адвокат Киркорова прокомментировал исключение артиста из новогодних шоу

Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова, в беседе с "360" сказал, что он и его клиент не знают об "отмене" участия артиста в новогодних... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:46

2023-12-27T11:46

2023-12-27T13:15

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова, в беседе с "360" сказал, что он и его клиент не знают об "отмене" участия артиста в новогодних телепрограммах. "Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется", — прокомментировал Добровинский. Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой со многими звездами, присутствовавшими на ней, начали разрывать контракты, в том числе "вырезать" из новогодних шоу. Скандальное мероприятие блогерши прошло в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу и других. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание. В результате, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо. Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*. На блогершу подали в суд коллективный иск о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей. Ивлеева уже несколько раз публично извинилась в соцсетях. Она также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации. Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html

https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html

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новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, александр добровинский, анастасия ивлеева, генеральная прокуратура рф, госдума рф, лолита милявская, россия