https://ria.ru/20231227/kinofestival-1918417082.html
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля - РИА Новости, 27.12.2023
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе кинофестиваля. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:39
2023-12-27T12:39
2023-12-27T12:47
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе кинофестиваля."Московский международный кинофестиваль пройдет в следующем году с 19 по 26 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ММКФ.Основной площадкой кинофестиваля станет киноцентр "Октябрь". Организаторы напомнили, что ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в десяти кинотеатрах Москвы. Призы фестиваля - статуэтки "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский".О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ будет сообщено позднее.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
https://ria.ru/20231202/kinofestival-1913386825.html
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новости культуры
Культура, Новости культуры
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля
Московский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет с 19 по 26 апреля
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе кинофестиваля.
"Московский международный кинофестиваль пройдет в следующем году с 19 по 26 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ММКФ.
Основной площадкой кинофестиваля станет киноцентр "Октябрь". Организаторы напомнили, что ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в десяти кинотеатрах Москвы
. Призы фестиваля - статуэтки "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский".
О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ будет сообщено позднее.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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