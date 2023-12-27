Рейтинг@Mail.ru
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:39 27.12.2023 (обновлено: 12:47 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kinofestival-1918417082.html
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля - РИА Новости, 27.12.2023
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе кинофестиваля. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:39
2023-12-27T12:47
культура
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155241/25/1552412509_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_d1bc9f18b9eb49527b8507cb7a599c08.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе кинофестиваля."Московский международный кинофестиваль пройдет в следующем году с 19 по 26 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ММКФ.Основной площадкой кинофестиваля станет киноцентр "Октябрь". Организаторы напомнили, что ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в десяти кинотеатрах Москвы. Призы фестиваля - статуэтки "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский".О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ будет сообщено позднее.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
https://ria.ru/20231202/kinofestival-1913386825.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155241/25/1552412509_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_eb927acc312032711915e3fd9d8ea76a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры
Культура, Новости культуры
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля

Московский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет с 19 по 26 апреля

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКинопленка
Кинопленка - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Кинопленка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе кинофестиваля.
"Московский международный кинофестиваль пройдет в следующем году с 19 по 26 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ММКФ.
Основной площадкой кинофестиваля станет киноцентр "Октябрь". Организаторы напомнили, что ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в десяти кинотеатрах Москвы. Призы фестиваля - статуэтки "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский".
О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ будет сообщено позднее.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
Богомолов - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Богомолов и Мирошниченко получили призы кинофестиваля "Знание.Кино"
2 декабря, 21:35
 
КультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала