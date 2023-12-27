https://ria.ru/20231227/kherson-1918498942.html

Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой

Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 27.12.2023

Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой

Ситуация в Херсонской области напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег, но на линии соприкосновения военные контролируют ситуацию,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:47

специальная военная операция на украине

херсонская область

здоровье - общество

безопасность

владимир сальдо

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ситуация в Херсонской области напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег, но на линии соприкосновения военные контролируют ситуацию, заявил губернатор области Владимир Сальдо."Ситуация постоянно напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег. Вместе с этим нарушаются объекты социальной инфраструктуры - враг разбивает школы, детские сады, вот буквально на прошлой неделе. А вот на линии боевого соприкосновения конкретно военные ситуацию контролируют полностью", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

херсонская область , здоровье - общество, безопасность, владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр