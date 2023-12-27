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Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 27.12.2023 (обновлено: 16:47 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kherson-1918498942.html
Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой
Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 27.12.2023
Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой
Ситуация в Херсонской области напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег, но на линии соприкосновения военные контролируют ситуацию,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
здоровье - общество
безопасность
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ситуация в Херсонской области напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег, но на линии соприкосновения военные контролируют ситуацию, заявил губернатор области Владимир Сальдо."Ситуация постоянно напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег. Вместе с этим нарушаются объекты социальной инфраструктуры - враг разбивает школы, детские сады, вот буквально на прошлой неделе. А вот на линии боевого соприкосновения конкретно военные ситуацию контролируют полностью", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Здоровье - Общество, Безопасность, Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо назвал ситуацию в регионе напряженной, но контролируемой

Сальдо: на левый берег Днепра ежедневно прилетают более 150 снарядов

© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ситуация в Херсонской области напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег, но на линии соприкосновения военные контролируют ситуацию, заявил губернатор области Владимир Сальдо.
"Ситуация постоянно напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег. Вместе с этим нарушаются объекты социальной инфраструктуры - враг разбивает школы, детские сады, вот буквально на прошлой неделе. А вот на линии боевого соприкосновения конкретно военные ситуацию контролируют полностью", - сказал он журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗдоровье - ОбществоБезопасностьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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