https://ria.ru/20231227/kherson-1918444119.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.12.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, самоходную артустановку "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:11

2023-12-27T14:11

2023-12-27T14:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, самоходную артустановку "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных артустановки "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231227/predlozhenie-1918416879.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина