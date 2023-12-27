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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, самоходную артустановку "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:11
2023-12-27T14:11
2023-12-27T14:14
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, самоходную артустановку "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных артустановки "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20231227/predlozhenie-1918416879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 20 военных