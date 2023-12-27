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Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 28.12.2023
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Шоубиз
 
20:29 27.12.2023 (обновлено: 01:30 28.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html
Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой
Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 28.12.2023
Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в Telegram-канале участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-27T20:29
2023-12-28T01:30
шоубиз
общество
гудермес
россия
москва
рамзан кадыров
анастасия ивлеева
ахмед дудаев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в Telegram-канале участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете спецназа в Гудермесе."Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России", — написал руководитель региона.Таким образом участники вечеринки смогут доказать патриотизм и сопереживание в трудный для страны период, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, а также вдохновить их, пояснил Кадыров.Глава Чечни добавил, что опыт в Российском университете спецназа будет полезен и интересен. Он добавил, что простить можно любого при искренности не на словах, а на реальном деле.Кадыров уточнил, что организацией этой программы может заняться министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html
https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html
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общество, гудермес, россия, москва, рамзан кадыров, анастасия ивлеева, ахмед дудаев
Шоубиз, Общество, Гудермес, Россия, Москва, Рамзан Кадыров, Анастасия Ивлеева, Ахмед Дудаев
Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой

Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой пройти тренировку в Гудермесе

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в Telegram-канале участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете спецназа в Гудермесе.
«
"Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России", — написал руководитель региона.
Таким образом участники вечеринки смогут доказать патриотизм и сопереживание в трудный для страны период, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, а также вдохновить их, пояснил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что опыт в Российском университете спецназа будет полезен и интересен. Он добавил, что простить можно любого при искренности не на словах, а на реальном деле.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Кадыров уточнил, что организацией этой программы может заняться министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
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ШоубизОбществоГудермесРоссияМоскваРамзан КадыровАнастасия ИвлееваАхмед Дудаев
 
 
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