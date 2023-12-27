https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html

Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой

Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 28.12.2023

Кадыров обратился с предложением к гостям вечеринки Ивлеевой

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в Telegram-канале участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T20:29

2023-12-27T20:29

2023-12-28T01:30

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в Telegram-канале участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете спецназа в Гудермесе."Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России", — написал руководитель региона.Таким образом участники вечеринки смогут доказать патриотизм и сопереживание в трудный для страны период, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, а также вдохновить их, пояснил Кадыров.Глава Чечни добавил, что опыт в Российском университете спецназа будет полезен и интересен. Он добавил, что простить можно любого при искренности не на словах, а на реальном деле.Кадыров уточнил, что организацией этой программы может заняться министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html

https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, гудермес, россия, москва, рамзан кадыров, анастасия ивлеева, ахмед дудаев