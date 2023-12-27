https://ria.ru/20231227/izrail-1918412166.html
Экс-замглавы МИД Израиля предположил, когда закончится конфликт в Газе
Экс-замглавы МИД Израиля предположил, когда закончится конфликт в Газе - РИА Новости, 27.12.2023
Экс-замглавы МИД Израиля предположил, когда закончится конфликт в Газе
Конфликт в секторе Газа может закончится через несколько недель, заявил бывший заместитель главы МИД Израиля Йоси Бейлин в интервью испанской газете Vanguardia. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:27
2023-12-27T12:27
2023-12-27T12:47
в мире
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россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Конфликт в секторе Газа может закончится через несколько недель, заявил бывший заместитель главы МИД Израиля Йоси Бейлин в интервью испанской газете Vanguardia. На вопрос издания, может ли конфликт завершиться всего через несколько недель, Бейлин отметил, что небольшие силы израильской армии, возможно, продолжат борьбу с палестинским движением ХАМАС в анклаве, однако конфликт можно будет считать завершенным. "Это (завершение конфликта - ред.) - вопрос недель. Небольшие силы, возможно, продолжат борьбу с остатками ХАМАС или чего-то еще, но это не будет война. Война закончится очень скоро", - считает Бейлин. Политик также заявил о невозможности переговоров между властями Израиля и ХАМАС. "Мы не можем сесть вместе за стол переговоров и прийти к соглашению. Они (представители движения- ред.) не хотят с нами разговаривать и признавать наше существование в регионе. Кажется, единственный выход - бороться с ним", - отметил Бейлин. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231227/gaza-1918410825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-замглавы МИД Израиля предположил, когда закончится конфликт в Газе
Экс-замглавы МИД Израиля: конфликт в Газе может кончится через несколько недель
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Конфликт в секторе Газа может закончится через несколько недель, заявил бывший заместитель главы МИД Израиля Йоси Бейлин в интервью испанской газете Vanguardia
.
На вопрос издания, может ли конфликт завершиться всего через несколько недель, Бейлин отметил, что небольшие силы израильской армии, возможно, продолжат борьбу с палестинским движением ХАМАС
в анклаве, однако конфликт можно будет считать завершенным.
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"Это (завершение конфликта - ред.) - вопрос недель. Небольшие силы, возможно, продолжат борьбу с остатками ХАМАС или чего-то еще, но это не будет война. Война закончится очень скоро", - считает Бейлин.
Политик также заявил о невозможности переговоров между властями Израиля и ХАМАС.
"Мы не можем сесть вместе за стол переговоров и прийти к соглашению. Они (представители движения- ред.) не хотят с нами разговаривать и признавать наше существование в регионе. Кажется, единственный выход - бороться с ним", - отметил Бейлин.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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