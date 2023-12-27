https://ria.ru/20231227/izrail-1918395880.html

Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в одном районе в Газе

Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в одном районе в Газе - РИА Новости, 27.12.2023

Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в одном районе в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке боевых действий до 15.00 мск в одном районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:33

2023-12-27T11:33

2023-12-27T11:33

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке боевых действий до 15.00 мск в одном районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи на своей странице в соцсети X."Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Ас-Салям в Дейр-эль-Балахе с 10.00 по местному времени (11.00 мск - ред.) до 14.00 (15.00 мск - ред.)", - сообщил представитель ЦАХАЛ. Кроме того, армия призвала жителей некоторых районов в центральной части Газы эвакуироваться в приюты для беженцев в Дейр-эль-Балахе. Ранее газета New York Times сообщала, что приказы Израиля об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, они доводятся не до всех жителей анклава из-за отсутствия связи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231227/frantsiya-1918340476.html

https://ria.ru/20231227/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году