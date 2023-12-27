https://ria.ru/20231227/ispytaniya-1918468336.html

"Роскосмос" рассказал об испытаниях двигателя для нового корабля

"Роскосмос" рассказал об испытаниях двигателя для нового корабля - РИА Новости, 27.12.2023

"Роскосмос" рассказал об испытаниях двигателя для нового корабля

Научно-исследовательский институт машиностроения (НИИМаш) в Свердловской области готовится в ближайшее время провести испытания огневого макета двигателя, с... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:18

2023-12-27T15:18

2023-12-27T15:18

наука

роскосмос

ркк "энергия"

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Научно-исследовательский институт машиностроения (НИИМаш) в Свердловской области готовится в ближайшее время провести испытания огневого макета двигателя, с помощью которого космонавты будут управлять перспективным пилотируемым кораблём, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В Научно-исследовательском институте машиностроения… испытывается новый ракетный двигатель на перекиси водорода для перспективного пилотируемого космического корабля. Сейчас проводятся доводочные испытания и одновременно изготавливаются двигатели для комплектации огневого макета системы исполнительных органов спуска и других макетов. Испытания огневого макета планируется провести в НИИМаш в ближайшее время", - говорится в сообщении. Отмечается, что работу по двигателям, в которых рабочим телом является 85-процентная перекись водорода, предприятие ведёт с 2020 года. К работе с таким топливом предъявляются особые меры предосторожности, требования к чистоте, технологическим приспособлениям и инструментам. Новый перекисный двигатель разработан Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" имени Королева (входит в "Роскосмос"). Электрогидроклапан, который входит в состав двигателя, разработан в НИИМаш. Двигатель предназначен для применения в возвращаемом аппарате "перспективного пилотируемого космического корабля". В "Роскосмосе" подчеркнули, что уральское предприятие (находится в Нижней Салде Свердловской области) изготавливает детали и сборочные единицы, а также ведёт сборка и испытание самих перекисных ракетных двигателей. В частности, первые двигатели успешно прошли конструкторские испытания в мае 2023 года. О каком именно перспективном корабле идёт речь, не говорится. Однако известно, что в России с 2009 года разрабатывается Перспективный транспортный корабль (ПТК), также известный под названиями "Федерация" и "Орёл". Изначально его первый полёт был запланирован на 2015 год, сейчас ожидается в 2028-2029 годах.

https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918318357.html

https://ria.ru/20231218/progress-1916560659.html

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роскосмос, ркк "энергия"