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СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию - РИА Новости, 27.12.2023
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13:52 27.12.2023 (обновлено: 14:14 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/irlandiya-1918437231.html
СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию
СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию
Принцесса Диана считала Северную Ирландию, входящую в состав Соединенного Королевства, частью Ирландии, сообщил Sky News со ссылкой на обнародованную записку... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:52
2023-12-27T14:14
северная ирландия
ирландия
великобритания
в мире
диана, принцесса уэльская
ирландская республиканская армия
лондон
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Принцесса Диана считала Северную Ирландию, входящую в состав Соединенного Королевства, частью Ирландии, сообщил Sky News со ссылкой на обнародованную записку посла республики в Лондоне Джозефа Смолла.&quot;Когда бы мы ни встречались с принцем Чарльзом, он неизменно говорит, что хотел бы посетить Ирландию. &lt;...&gt; Он, конечно, регулярно посещает Северную Ирландию. Принцесса Диана также бывает там. В начале прошлого года она сказала мне, явно не зная или игнорируя конституционные тонкости: &quot;Вчера я была в вашей стране&quot;, — цитирует телеканал слова дипломата из документа, датированного 21 мая 1993 года.Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике. Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, создали Североирландскую ассамблею — парламент Северной Ирландии.
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северная ирландия, ирландия, великобритания, в мире, диана, принцесса уэльская, ирландская республиканская армия, лондон
Северная Ирландия, Ирландия, Великобритания, В мире, Диана, принцесса Уэльская, Ирландская республиканская армия, Лондон
СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию

Sky News: принцесса Диана не различала Ирландию и Северную Ирландию

© AP Photo / Herman KnippertzПринцесса Уэльская Диана
Принцесса Уэльская Диана - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Herman Knippertz
Принцесса Уэльская Диана. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Принцесса Диана считала Северную Ирландию, входящую в состав Соединенного Королевства, частью Ирландии, сообщил Sky News со ссылкой на обнародованную записку посла республики в Лондоне Джозефа Смолла.
«

"Когда бы мы ни встречались с принцем Чарльзом, он неизменно говорит, что хотел бы посетить Ирландию. <...> Он, конечно, регулярно посещает Северную Ирландию. Принцесса Диана также бывает там. В начале прошлого года она сказала мне, явно не зная или игнорируя конституционные тонкости: "Вчера я была в вашей стране", — цитирует телеканал слова дипломата из документа, датированного 21 мая 1993 года.

В 1921 году Ирландию разделили на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом. С тех пор между юнионистами и республиканцами — сторонниками Лондона и независимости соответственно — практически не прекращалась вооруженная борьба.

Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике. Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, создали Североирландскую ассамблею — парламент Северной Ирландии.
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