https://ria.ru/20231227/irlandiya-1918437231.html

СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию

СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию - РИА Новости, 27.12.2023

СМИ рассказали, что принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию

Принцесса Диана считала Северную Ирландию, входящую в состав Соединенного Королевства, частью Ирландии, сообщил Sky News со ссылкой на обнародованную записку... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:52

2023-12-27T13:52

2023-12-27T14:14

северная ирландия

ирландия

великобритания

в мире

диана, принцесса уэльская

ирландская республиканская армия

лондон

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Принцесса Диана считала Северную Ирландию, входящую в состав Соединенного Королевства, частью Ирландии, сообщил Sky News со ссылкой на обнародованную записку посла республики в Лондоне Джозефа Смолла."Когда бы мы ни встречались с принцем Чарльзом, он неизменно говорит, что хотел бы посетить Ирландию. <...> Он, конечно, регулярно посещает Северную Ирландию. Принцесса Диана также бывает там. В начале прошлого года она сказала мне, явно не зная или игнорируя конституционные тонкости: "Вчера я была в вашей стране", — цитирует телеканал слова дипломата из документа, датированного 21 мая 1993 года.Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике. Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, создали Североирландскую ассамблею — парламент Северной Ирландии.

https://ria.ru/20230713/bayden-1884058000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

северная ирландия, ирландия, великобритания, в мире, диана, принцесса уэльская, ирландская республиканская армия, лондон