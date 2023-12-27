https://ria.ru/20231227/irak-1918348710.html

В Ираке нашли тела саудовца и кувейтца после сообщений об их похищении

В Ираке нашли тела саудовца и кувейтца после сообщений об их похищении - РИА Новости, 27.12.2023

В Ираке нашли тела саудовца и кувейтца после сообщений об их похищении

Тела пропавших в пустыне в провинции Анбар на западе Ирака подданных Кувейта и Саудовской Аравии были обнаружены возле их сгоревшего автомобиля после детонации... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T04:14

2023-12-27T04:14

2023-12-27T04:14

в мире

ирак

анбар (мухафаза)

кувейт

фуад хусейн

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ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Тела пропавших в пустыне в провинции Анбар на западе Ирака подданных Кувейта и Саудовской Аравии были обнаружены возле их сгоревшего автомобиля после детонации старого взрывного устройства, оставленного террористами ИГ*, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-офиса службы безопасности Ирака. Ранее глава МИД Кувейта Салем аль-Ахмед ас-Сабах провел телефонный разговор с иракским коллегой Фуадом Хусейном насчет возможного похищения на территории Ирака кувейтского охотника. "Операция по поиску подданных Саудовской Аравии Анвара аз-Зуфейри и кувейтянина Фейсала аль-Мутаири проводились на обширной пустынной территории между провинциями Салах эд-Дин, Анбар и Ниневия. После мобилизации всех усилий и тщательной разведки тела аль-Зуфейри и аль-Мутаири были обнаружены возле их автомобиля, который подорвался на старом взрывном устройстве, которое оставили террористы ИГ*", - отмечается в сообщении. Вместе с тем на фотографиях с места происшествия, которые появились в социальных сетях, на автомобиле погибших видны следы от пуль. Иракские службы безопасности уточнили, что двое подданных стран Персидского залива въехали в страну по туристическим визам, а не с охотничьими целями, 11 и 17 декабря. Иракские власти призвали охотников из арабских стран, которые впервые за десятилетия в этом году стали массово приезжать в страну на машинах, соблюдать рекомендации МВД по безопасности во время охоты и организовывать себе сопровождение.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231215/siriya-1916124948.html

https://ria.ru/20231122/irak-1911040970.html

ирак

анбар (мухафаза)

кувейт

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в мире, ирак, анбар (мухафаза), кувейт, фуад хусейн