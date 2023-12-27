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Попова оценила риски инфекций в новых регионах - РИА Новости, 27.12.2023
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10:59 27.12.2023 (обновлено: 11:02 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/infektsii-1918386302.html
Попова оценила риски инфекций в новых регионах
Попова оценила риски инфекций в новых регионах - РИА Новости, 27.12.2023
Попова оценила риски инфекций в новых регионах
В новых регионах России есть риски разных природных очаговых инфекций, это исторически холерное место, но благодаря проведенной работе там удалось не допустить... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:59
2023-12-27T11:02
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В новых регионах России есть риски разных природных очаговых инфекций, это исторически холерное место, но благодаря проведенной работе там удалось не допустить никаких осложнений по особо опасным инфекциям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". "Там есть риски разных природных очаговых инфекций... К сожалению, это место исторически холерное, там живёт холерный вибрион в водоёмах, мы это знали и поэтому с самого начала концентрировали свои усилия на этом", - сказала Попова. Она уточнила, что в новых регионах работают специализированные противоэпидемические бригады. Они не допустили никаких осложнений по особо опасным инфекциям, особенно учитывая ситуацию с Каховской ГЭС, подчеркнула Попова. По ее словам, никаких осложнений за два значимых летних периода на этих территориях не возникло.
https://ria.ru/20231218/popova-1916489561.html
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество
Попова оценила риски инфекций в новых регионах

Попова: в новых регионах есть риски природных очаговых инфекций

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В новых регионах России есть риски разных природных очаговых инфекций, это исторически холерное место, но благодаря проведенной работе там удалось не допустить никаких осложнений по особо опасным инфекциям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24".
"Там есть риски разных природных очаговых инфекций... К сожалению, это место исторически холерное, там живёт холерный вибрион в водоёмах, мы это знали и поэтому с самого начала концентрировали свои усилия на этом", - сказала Попова.
Она уточнила, что в новых регионах работают специализированные противоэпидемические бригады. Они не допустили никаких осложнений по особо опасным инфекциям, особенно учитывая ситуацию с Каховской ГЭС, подчеркнула Попова.
По ее словам, никаких осложнений за два значимых летних периода на этих территориях не возникло.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Общество
 
 
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