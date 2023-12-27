https://ria.ru/20231227/infektsii-1918386302.html

Попова оценила риски инфекций в новых регионах

Попова оценила риски инфекций в новых регионах - РИА Новости, 27.12.2023

Попова оценила риски инфекций в новых регионах

В новых регионах России есть риски разных природных очаговых инфекций, это исторически холерное место, но благодаря проведенной работе там удалось не допустить... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:59

2023-12-27T10:59

2023-12-27T11:02

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В новых регионах России есть риски разных природных очаговых инфекций, это исторически холерное место, но благодаря проведенной работе там удалось не допустить никаких осложнений по особо опасным инфекциям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". "Там есть риски разных природных очаговых инфекций... К сожалению, это место исторически холерное, там живёт холерный вибрион в водоёмах, мы это знали и поэтому с самого начала концентрировали свои усилия на этом", - сказала Попова. Она уточнила, что в новых регионах работают специализированные противоэпидемические бригады. Они не допустили никаких осложнений по особо опасным инфекциям, особенно учитывая ситуацию с Каховской ГЭС, подчеркнула Попова. По ее словам, никаких осложнений за два значимых летних периода на этих территориях не возникло.

https://ria.ru/20231218/popova-1916489561.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество