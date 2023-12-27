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Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах - РИА Новости, 27.12.2023
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17:29 27.12.2023 (обновлено: 17:32 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/gruzoviki-1918520588.html
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах - РИА Новости, 27.12.2023
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах
Число грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:29
2023-12-27T17:32
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об итогах работы транспортного комплекса Москвы в 2023 году и планы на 2024. &quot;Благодаря контролю за движением грузового транспорта в городе и открытию Центральной кольцевой автомобильной дороги количество грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, при этом количество грузов, которые они стали перевозить, увеличилось почти на 20%&quot;, - рассказал Ликсутов.
https://ria.ru/20231227/metro-1918457160.html
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москва, максим ликсутов
Москва, Максим Ликсутов
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах

Ликсутов: число грузовиков на дорогах Москвы снизилось с 2017 года почти на 40%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение на дорогах Москвы
Движение на дорогах Москвы - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение на дорогах Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об итогах работы транспортного комплекса Москвы в 2023 году и планы на 2024.
«

"Благодаря контролю за движением грузового транспорта в городе и открытию Центральной кольцевой автомобильной дороги количество грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, при этом количество грузов, которые они стали перевозить, увеличилось почти на 20%", - рассказал Ликсутов.

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