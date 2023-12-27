https://ria.ru/20231227/gruzoviki-1918520588.html

Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах

Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах - РИА Новости, 27.12.2023

Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах

Число грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:29

2023-12-27T17:29

2023-12-27T17:32

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об итогах работы транспортного комплекса Москвы в 2023 году и планы на 2024. "Благодаря контролю за движением грузового транспорта в городе и открытию Центральной кольцевой автомобильной дороги количество грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, при этом количество грузов, которые они стали перевозить, увеличилось почти на 20%", - рассказал Ликсутов.

https://ria.ru/20231227/metro-1918457160.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, максим ликсутов