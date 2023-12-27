https://ria.ru/20231227/gruzoviki-1918520588.html
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах - РИА Новости, 27.12.2023
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах
Число грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:29
2023-12-27T17:29
2023-12-27T17:32
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810660302_0:63:3530:2048_1920x0_80_0_0_3f1b3c00690f09869d7373fb0e31f2ac.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об итогах работы транспортного комплекса Москвы в 2023 году и планы на 2024. "Благодаря контролю за движением грузового транспорта в городе и открытию Центральной кольцевой автомобильной дороги количество грузовиков на дорогах Москвы уменьшилось с 2017 года почти на 40%, при этом количество грузов, которые они стали перевозить, увеличилось почти на 20%", - рассказал Ликсутов.
https://ria.ru/20231227/metro-1918457160.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810660302_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_3e1490b06af68e55a67fda2b5e11e496.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов
Власти заявили о снижении числа грузовиков на московских дорогах
Ликсутов: число грузовиков на дорогах Москвы снизилось с 2017 года почти на 40%