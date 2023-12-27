https://ria.ru/20231227/grazhdanstvo-1918591193.html

МВД лишило гражданства получивших паспорт правонарушителей в пяти регионах

МВД лишило гражданства получивших паспорт правонарушителей в пяти регионах - РИА Новости, 27.12.2023

МВД лишило гражданства получивших паспорт правонарушителей в пяти регионах

Полиция в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области лишило российского гражданства тех, кто после его приобретения совершил... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T23:39

2023-12-27T23:39

2023-12-27T23:57

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полиция в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области лишило российского гражданства тех, кто после его приобретения совершил преступления, они будут выдворены из страны после отбытия наказания, сообщается на сайте МВД Медиа. "МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении. Первые решения о прекращении гражданства РФ в отношении граждан, совершивших преступления, уже вынесены ГУ МВД России по Москве, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Тверской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что все, в отношении кого принято решение о прекращении российского гражданства, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут выдворены с территории страны. В МВД пояснили, что в соответствии с федеральным законом "О гражданстве РФ" люди, получившие гражданство, но впоследствии совершившие "отдельные преступления" или создающие угрозу национальной безопасности, подлежат процедуре лишения гражданства. У них изымают российский паспорт. При этом, отмечают в ведомстве, для принятия такого решения не имеет значения, когда было совершено преступление или действие, создающие угрозу национальной безопасности.

https://ria.ru/20231225/migratsiya-1917983592.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье)