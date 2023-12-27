https://ria.ru/20231227/granitsa-1918552613.html

Польша надеется на скорое окончание блокады границы с Украиной, заявил Туск

Польша надеется на скорое окончание блокады границы с Украиной, заявил Туск - РИА Новости, 27.12.2023

Польша надеется на скорое окончание блокады границы с Украиной, заявил Туск

Польские власти надеются, что блокирование границы с Украиной скоро закончится, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания кабмина. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:53

2023-12-27T18:53

2023-12-27T18:53

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польша

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дональд туск

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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Польские власти надеются, что блокирование границы с Украиной скоро закончится, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания кабмина. "Как вы знаете, уже хоть и не до конца, удалось успокоить эмоции польских фермеров. Я надеюсь, что наши усилия успешно представлять польских перевозчиков приведут к смягчению, а в итоге - к прекращению блокады", - сказал Туск. "Я думаю, что мы находимся близко к убеждению в том, что наши действия будут иметь эффект – как действия в Киеве, так и переговоры в Брюсселе. Я не думаю, чтобы мы получили максимум, о котором говорят польские перевозчики, которые протестуют, но мне кажется, что то, что мы можем сделать, может разрядить эмоции и позволить скоро снять блокаду на границе", - добавил польский премьер. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, киев, евросоюз, дональд туск, всемирная торговая организация (вто)