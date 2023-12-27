Польша надеется на скорое окончание блокады границы с Украиной, заявил Туск
Туск: в Польше надеются, что блокирование границы с Украиной скоро закончится
© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Польские власти надеются, что блокирование границы с Украиной скоро закончится, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания кабмина.
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"Как вы знаете, уже хоть и не до конца, удалось успокоить эмоции польских фермеров. Я надеюсь, что наши усилия успешно представлять польских перевозчиков приведут к смягчению, а в итоге - к прекращению блокады", - сказал Туск.
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"Я думаю, что мы находимся близко к убеждению в том, что наши действия будут иметь эффект – как действия в Киеве, так и переговоры в Брюсселе. Я не думаю, чтобы мы получили максимум, о котором говорят польские перевозчики, которые протестуют, но мне кажется, что то, что мы можем сделать, может разрядить эмоции и позволить скоро снять блокаду на границе", - добавил польский премьер.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.