https://ria.ru/20231227/gossovet-1918386813.html

Путин обсудит с Госсоветом повышение престижа педагога и наставника

Путин обсудит с Госсоветом повышение престижа педагога и наставника - РИА Новости, 27.12.2023

Путин обсудит с Госсоветом повышение престижа педагога и наставника

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:00

2023-12-27T11:00

2023-12-27T11:00

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника, сообщили в пресс-службе Кремля. С докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев. БУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Участники встречи обсудят актуальные проблемы развития института наставничества и подведут итоги уходящего Года педагога и наставника. Старт ему был дан в марте на встрече Путина с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника". Президент РФ тогда пояснил, что задача и смысл Года педагога и наставника состоят в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают время и силы детям, молодежи. По мнению Путина, нужно больше рассказывать о вкладе, который вносят специалисты в достижения страны. Кравцов в начале года заявлял, что совместно с депутатами Государственной думы готовится законопроект, повышающий статус учителя. По словам министра, разработка и принятие такого законопроекта станут "замечательными результатами" Года педагога и наставника. Также Минпросвещения приняло меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Например, были приняты поправки в федеральный закон "Об образовании", устанавливающие перечень документов, которые обязаны заполнять педагоги. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в свою очередь сообщал РИА Новости, что ведомство выступает за сокращение бюрократической нагрузки не только на школьных учителей, но и на педагогов вузов, колледжей и воспитателей детских садов. Минпросвещения в 2023 году впервые провело конкурс "Первый учитель" для учителей начальных классов, а на конкурсе "Воспитать человека" был обновлен список номинаций. С 2023 года также утверждены денежные премии победителям и призерам профессиональных конкурсов, например, победитель конкурса "Учитель года России" получит поощрение в размере 1 миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч, победители конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям" получат по 200 тысяч рублей. В результате проделанной работы статус педагога и престиж этой профессии в России повышается, в стране наблюдается бум педагогического образования, заявлял в октябре Кравцов. По итогам приемной кампании 2023 года в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения, было подано 385 тысяч заявлений, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее. ПУТИН – О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ Исторической миссией отечественной системы образования глава государства называл воспитание гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны. Путин выражал благодарность учителям России за то, что они воспитали достойных учеников, которые сегодня героически защищают Родину в ходе специальной военной операции. По словам президента, исторически слово и мудрость педагогов вдохновляли учеников на научные, технологические триумфы, спортивные рекорды, служили надежным ориентиром в труде, в избранной профессии в пору самых сложных и тяжелых испытаний. Путин неоднократно тепло вспоминал и о своих школьных учителях. К примеру, он рассказывал, что на всю жизнь запомнил свою первую учительницу Тамару Чижову. Говорил о ней, как о доброй, спокойной женщине, отмечал ее материнское отношение к ученикам. Серьезное влияние на Путина, по его признаниям, оказала его классный руководитель в средней школе Вера Гуревич – учитель немецкого языка. В 2019 году президент увиделся с ней на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выделял глава государства и своего тренера по борьбе самбо и дзюдо Анатолия Рахлина. Путин рассказывал, что он учил бороться до конца: "Чрезвычайно важная вещь для любого человека, ну а для мужчины будущего, для мальчика – особенно". ОБРАЗОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ СУВЕРЕННЫМ Знания, опыт, традиции отечественной педагогики и передовые технологии являются опорой для создания суверенной системы образования, отмечал Путин. По его словам, "это очень важная вещь", ее строительство будет вестись на всех уровнях – от школы до колледжей и вузов. Сюда, например, входят планы по строительству и капитальному ремонту школ, оснащению их современным оборудованием. Так, к примеру, в начале декабря капремонт был завершен в 1384 школах, сообщал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. К концу года планируется сдать 1765 объектов. Кроме того, было построено 237 новых школ на 177 тысяч мест. Всего за год планировалось сдать 390 зданий. Путин ставил задачу, что в горизонте текущего десятилетия к общероссийским стандартам должна быть приведена образовательная инфраструктура и в новых регионах России. Также стартовала работа над созданием единых учебников по всем школьным предметам, их подготовят до 2025 года. Это позволит создать единство образовательного пространства, пояснял Кравцов. В 2023 году в российские школы был поставлен первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11-х классов. В него были включены материалы, посвященные началу специальной военной операции, вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционному давлению. Изменения коснулись и высшего образования. В мае Путин подписал указ о проведении в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах пилотного проекта по его реформе. Переход на собственную систему вместо Болонской включает в себя изменение уровней профессионального образования, возвращение к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. В послании Федеральному собранию Путин объяснял, что в системе образования нужен синтез опыта последних десятилетий и "того лучшего, что было в советской системе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество