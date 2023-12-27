https://ria.ru/20231227/gosoboronzakaz-1918447600.html

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2023

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году

"Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:25

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

алексей лихачев

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ", - сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.

https://ria.ru/20231205/reaktor-1913958134.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев