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"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2023
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14:22 27.12.2023 (обновлено: 14:25 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/gosoboronzakaz-1918447600.html
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2023
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
"Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:22
2023-12-27T14:25
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
алексей лихачев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ", - сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Алексей Лихачев
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году

Лихачев: "Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в этом году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ", - сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.
Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.
Росатом изготовил десятый реактор РИТМ-200 для серии универсальных атомных ледоколов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Росатом" завершил выпуск оборудования для серии атомных ледоколов
5 декабря, 17:59
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияАлексей Лихачев
 
 
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