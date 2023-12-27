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Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gosizmena-1918453477.html
Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ
Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ - РИА Новости, 27.12.2023
Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ
Краснодарский краевой суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Ростовской области по делу о государственной измене, мужчина сотрудничал с... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:35
2023-12-27T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
россия
краснодарский край
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Ростовской области по делу о государственной измене, мужчина сотрудничал с военнослужащим ВСУ, передавая информацию о кубанском аэродроме и расположенной на нем военной технике, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. "Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбуждённое по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.) в отношении жителя Ростовской области… Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в марте подсудимый собирал и направлял военнослужащему ВСУ сведения о местонахождении аэродрома на территории Краснодарского края, в том числе о дислокации на нем военной техники. Переданные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Приговор в законную силу еще не вступил.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Россия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ

Ростовчанин получил 12 лет за сбор для ВСУ сведений об аэродроме на Кубани

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Ростовской области по делу о государственной измене, мужчина сотрудничал с военнослужащим ВСУ, передавая информацию о кубанском аэродроме и расположенной на нем военной технике, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
"Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбуждённое по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.) в отношении жителя Ростовской области… Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в марте подсудимый собирал и направлял военнослужащему ВСУ сведения о местонахождении аэродрома на территории Краснодарского края, в том числе о дислокации на нем военной техники. Переданные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Крымчанин, собиравший для украинских спецслужб секретные данные о сотрудниках ФСБ, во время заседания Верховного суда Крыма
Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины
29 ноября, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьРоссияКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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