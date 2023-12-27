https://ria.ru/20231227/gosizmena-1918453477.html

Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ

Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ - РИА Новости, 27.12.2023

Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ

Краснодарский краевой суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Ростовской области по делу о государственной измене, мужчина сотрудничал с... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:35

2023-12-27T14:35

2023-12-27T14:35

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

россия

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украина

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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Ростовской области по делу о государственной измене, мужчина сотрудничал с военнослужащим ВСУ, передавая информацию о кубанском аэродроме и расположенной на нем военной технике, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. "Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбуждённое по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.) в отношении жителя Ростовской области… Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в марте подсудимый собирал и направлял военнослужащему ВСУ сведения о местонахождении аэродрома на территории Краснодарского края, в том числе о дислокации на нем военной техники. Переданные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912576245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр