Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии
Фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии не стали арестовывать
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд отказал следствию в ходатайстве об аресте заместителя главы Усть-Абаканского поселкового совета, задержанного в связи с обрушением строящейся деревянной горки и травмами детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Хакасии.
Ранее в СК сообщили, что, по предварительным данным, около 16 часов 23 декабря в посёлке Усть-Абакан более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате у двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков - серьезные травмы позвоночника, остальные дети и женщина получили ушибы. Был задержан замглавы поссовета, который, по версии следствия, спустя рукава организовал строительство детской горки и допустил бесконтрольное использование объекта детьми.
"Усть-Абаканским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя...об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Новосёлова Сергея Александровича", - говорится в сообщении.
В ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии РИА Новости пояснили, что Новоселову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде на период предварительного следствия.
Дело расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).