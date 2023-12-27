https://ria.ru/20231227/gorka-1918421519.html

Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии

Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии - РИА Новости, 27.12.2023

Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии

Суд отказал следствию в ходатайстве об аресте заместителя главы Усть-Абаканского поселкового совета, задержанного в связи с обрушением строящейся деревянной... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:00

2023-12-27T13:00

2023-12-27T13:00

происшествия

усть-абаканский район

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд отказал следствию в ходатайстве об аресте заместителя главы Усть-Абаканского поселкового совета, задержанного в связи с обрушением строящейся деревянной горки и травмами детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Хакасии. Ранее в СК сообщили, что, по предварительным данным, около 16 часов 23 декабря в посёлке Усть-Абакан более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате у двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков - серьезные травмы позвоночника, остальные дети и женщина получили ушибы. Был задержан замглавы поссовета, который, по версии следствия, спустя рукава организовал строительство детской горки и допустил бесконтрольное использование объекта детьми. "Усть-Абаканским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя...об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Новосёлова Сергея Александровича", - говорится в сообщении. В ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии РИА Новости пояснили, что Новоселову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде на период предварительного следствия. Дело расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

https://ria.ru/20231220/postradavshie-1916990246.html

усть-абаканский район

красноярский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, усть-абаканский район, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)