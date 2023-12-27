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Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии - РИА Новости, 27.12.2023
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13:00 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gorka-1918421519.html
Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии
Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии - РИА Новости, 27.12.2023
Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии
Суд отказал следствию в ходатайстве об аресте заместителя главы Усть-Абаканского поселкового совета, задержанного в связи с обрушением строящейся деревянной... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:00
2023-12-27T13:00
происшествия
усть-абаканский район
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд отказал следствию в ходатайстве об аресте заместителя главы Усть-Абаканского поселкового совета, задержанного в связи с обрушением строящейся деревянной горки и травмами детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Хакасии. Ранее в СК сообщили, что, по предварительным данным, около 16 часов 23 декабря в посёлке Усть-Абакан более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате у двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков - серьезные травмы позвоночника, остальные дети и женщина получили ушибы. Был задержан замглавы поссовета, который, по версии следствия, спустя рукава организовал строительство детской горки и допустил бесконтрольное использование объекта детьми. "Усть-Абаканским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя...об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Новосёлова Сергея Александровича", - говорится в сообщении. В ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии РИА Новости пояснили, что Новоселову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде на период предварительного следствия. Дело расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
https://ria.ru/20231220/postradavshie-1916990246.html
усть-абаканский район
красноярский край
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происшествия, усть-абаканский район, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Абаканский район, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отказал в аресте фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии

Фигуранта дела об обрушении горки с детьми в Хакасии не стали арестовывать

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд отказал следствию в ходатайстве об аресте заместителя главы Усть-Абаканского поселкового совета, задержанного в связи с обрушением строящейся деревянной горки и травмами детей, сообщает объединенная пресс-служба судов Хакасии.
Ранее в СК сообщили, что, по предварительным данным, около 16 часов 23 декабря в посёлке Усть-Абакан более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате у двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков - серьезные травмы позвоночника, остальные дети и женщина получили ушибы. Был задержан замглавы поссовета, который, по версии следствия, спустя рукава организовал строительство детской горки и допустил бесконтрольное использование объекта детьми.
"Усть-Абаканским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя...об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Новосёлова Сергея Александровича", - говорится в сообщении.
В ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии РИА Новости пояснили, что Новоселову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде на период предварительного следствия.
Дело расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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ПроисшествияУсть-Абаканский районКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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