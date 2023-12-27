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В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом - РИА Новости, 27.12.2023
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17:15 27.12.2023 (обновлено: 17:18 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/golod-1918513197.html
В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом
В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом - РИА Новости, 27.12.2023
В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом
Мать в Калуге, морившая троих сыновей голодом, отчего один из них в итоге скончался, заочно приговорена к десяти с половиной годам колонии, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:15
2023-12-27T17:18
происшествия
калуга
калужская область
азербайджан
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Мать в Калуге, морившая троих сыновей голодом, отчего один из них в итоге скончался, заочно приговорена к десяти с половиной годам колонии, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Калужской области. "М. обвинялась в том, что, проживая в Калуге, длительное время (в период с мая 2018 года по февраль 2019 года) лишала полноценного питания своих малолетних детей, в результате чего один из ее сыновей умер от истощения, а двум другим был причинен вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении. Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимой, которая скрылась: оставив семью, она выехала в Азербайджан, где получила гражданство. В ходе судебного разбирательства сторона защиты настаивала на том, что М. лечила своих детей голоданием, отмечает пресс-служба. Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания постановлено исчислять с момента задержания осужденной, находящейся в международном розыске. Сообщается, что ранее М. была лишена родительских прав в отношении оставшихся в живых детей вступившим в законную силу апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда.
https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html
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калуга
калужская область
азербайджан
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происшествия, калуга, калужская область, азербайджан
Происшествия, Калуга, Калужская область, Азербайджан
В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом

В Калуге мать, заморившую сына голодом, заочно осудили на 10,5 года

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Мать в Калуге, морившая троих сыновей голодом, отчего один из них в итоге скончался, заочно приговорена к десяти с половиной годам колонии, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Калужской области.
«
"М. обвинялась в том, что, проживая в Калуге, длительное время (в период с мая 2018 года по февраль 2019 года) лишала полноценного питания своих малолетних детей, в результате чего один из ее сыновей умер от истощения, а двум другим был причинен вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении.
Блогер Максим Лютый
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Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимой, которая скрылась: оставив семью, она выехала в Азербайджан, где получила гражданство. В ходе судебного разбирательства сторона защиты настаивала на том, что М. лечила своих детей голоданием, отмечает пресс-служба.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания постановлено исчислять с момента задержания осужденной, находящейся в международном розыске.
Сообщается, что ранее М. была лишена родительских прав в отношении оставшихся в живых детей вступившим в законную силу апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда.
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