https://ria.ru/20231227/golod-1918513197.html

В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом

В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом - РИА Новости, 27.12.2023

В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом

Мать в Калуге, морившая троих сыновей голодом, отчего один из них в итоге скончался, заочно приговорена к десяти с половиной годам колонии, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:15

2023-12-27T17:15

2023-12-27T17:18

происшествия

калуга

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Мать в Калуге, морившая троих сыновей голодом, отчего один из них в итоге скончался, заочно приговорена к десяти с половиной годам колонии, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Калужской области. "М. обвинялась в том, что, проживая в Калуге, длительное время (в период с мая 2018 года по февраль 2019 года) лишала полноценного питания своих малолетних детей, в результате чего один из ее сыновей умер от истощения, а двум другим был причинен вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении. Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимой, которая скрылась: оставив семью, она выехала в Азербайджан, где получила гражданство. В ходе судебного разбирательства сторона защиты настаивала на том, что М. лечила своих детей голоданием, отмечает пресс-служба. Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания постановлено исчислять с момента задержания осужденной, находящейся в международном розыске. Сообщается, что ранее М. была лишена родительских прав в отношении оставшихся в живых детей вступившим в законную силу апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда.

https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html

https://ria.ru/20230930/golod-1899686366.html

калуга

калужская область

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происшествия, калуга, калужская область, азербайджан