https://ria.ru/20231227/gazprom-1918339054.html

"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа

"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа - РИА Новости, 27.12.2023

"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа

"Газпром" в декабре поставляет в Узбекистан максимально технически возможные объемы газа по трубопроводу "Средняя Азия - Центр", сообщил глава компании Алексей... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:18

2023-12-27T00:18

2023-12-27T00:18

экономика

узбекистан

россия

алексей миллер

владимир путин

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" в декабре поставляет в Узбекистан максимально технически возможные объемы газа по трубопроводу "Средняя Азия - Центр", сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр", - сказал Миллер.

https://ria.ru/20231226/miller-1918338046.html

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экономика, узбекистан, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром