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"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа - РИА Новости, 27.12.2023
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00:18 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gazprom-1918339054.html
"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа
"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа - РИА Новости, 27.12.2023
"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа
"Газпром" в декабре поставляет в Узбекистан максимально технически возможные объемы газа по трубопроводу "Средняя Азия - Центр", сообщил глава компании Алексей... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:18
2023-12-27T00:18
экономика
узбекистан
россия
алексей миллер
владимир путин
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" в декабре поставляет в Узбекистан максимально технически возможные объемы газа по трубопроводу "Средняя Азия - Центр", сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр", - сказал Миллер.
https://ria.ru/20231226/miller-1918338046.html
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экономика, узбекистан, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром
Экономика, Узбекистан, Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром
"Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа

Миллер: "Газпром" поставляет в Узбекистан максимально возможные объемы газа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" в декабре поставляет в Узбекистан максимально технически возможные объемы газа по трубопроводу "Средняя Азия - Центр", сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр", - сказал Миллер.
Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше
Вчера, 23:59
 
ЭкономикаУзбекистанРоссияАлексей МиллерВладимир ПутинГазпром
 
 
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