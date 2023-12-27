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Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году - РИА Новости, 27.12.2023
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00:23 27.12.2023 (обновлено: 01:59 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/gazifikatsiya-1918339393.html
Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году - РИА Новости, 27.12.2023
Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:23
2023-12-27T01:59
экономика
россия
алексей миллер
газпром
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Миллера, уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89 процентов из ста технически возможной сетевой газификации. За 2023 год газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, подвел он итоги. "Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", — заверил Путина глава "Газпрома".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена.
https://ria.ru/20231227/gazprom-1918339167.html
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экономика, россия, алексей миллер, газпром, владимир путин
Экономика, Россия, Алексей Миллер, Газпром, Владимир Путин
Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

Миллер: задача по полной газификации в России к 2030 году будет выполнена

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Миллера, уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89 процентов из ста технически возможной сетевой газификации. За 2023 год газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, подвел он итоги.
"Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", — заверил Путина глава "Газпрома".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена.
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ЭкономикаРоссияАлексей МиллерГазпромВладимир Путин
 
 
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