https://ria.ru/20231227/gaza-1918537989.html

Глава МИД Турции призвал Блинкена начать мирные переговоры по Газе

Глава МИД Турции призвал Блинкена начать мирные переговоры по Газе - РИА Новости, 27.12.2023

Глава МИД Турции призвал Блинкена начать мирные переговоры по Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду, призвал скорее начать переговоры по урегулированию... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:14

2023-12-27T18:14

2023-12-27T18:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду, призвал скорее начать переговоры по урегулированию ситуации в Газе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Сегодня (27 декабря) министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном по просьбе другой стороны. Ссылаясь на решение, принятое вчера Комитетом по иностранным делам Великого национального собрания Турции, министр иностранных дел Фидан заявил, что процесс относительно членства Швеции продолжается под эгидой Великого национального собрания Турции", - сообщил собеседник агентства. Что касается продажи истребителей F-16, министр заявил, что Анкара ожидает, что администрация США и конгресс США будут действовать "в соответствии с духом союзничества и выполнят взятые на себя обязательства". "В ходе встречи также обсуждались последние события в Газе. Министр иностранных дел Фидан напомнил, что необходимо как можно скорее прекратить огонь в Газе и начать мирные переговоры", - отметил собеседник. На повестке дня встречи также стоял вопрос вокруг кипрского урегулирования. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231227/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231227/izrail-1918412166.html

https://ria.ru/20231227/obstrel-1918467307.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас