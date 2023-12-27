https://ria.ru/20231227/gaza-1918494192.html

МККК не знает местонахождения заложников в Газе

МККК не знает местонахождения заложников в Газе - РИА Новости, 27.12.2023

МККК не знает местонахождения заложников в Газе

Международный комитет Красного Креста (МККК) не отказывается доставить необходимые лекарства заложникам в Газе, но не имеет доступа для этого, заявила РИА... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:26

2023-12-27T16:26

2023-12-27T16:57

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) не отказывается доставить необходимые лекарства заложникам в Газе, но не имеет доступа для этого, заявила РИА Новости официальный представитель организации Сара Дэвис.На прошлой неделе семьи двух удерживаемых израильских заложников и четверо освобожденных из плена ХАМАС граждан Израиля подали в суд с требованием выплатить 10 млн шекелей (2,8 млн долларов) на МККК за неисполнение полномочий. Рассказы освобожденных заложников о голоде, недостатке медикаментов и пытках в плену вызвали у израильтян волны негодования в сторону Красного Креста."МККК получил от израильских властей и через прямые контакты с семьями полный список необходимых медикаментов для всех заложников, удерживаемых в Газе. Мы подтверждаем, что не отказываемся передавать лекарства заложникам. Мы просто не можем их доставить, поскольку у нас нет доступа к заложникам", - сказала она.Дэвис добавила, что как только сотрудники МККК получат доступ к заложникам, они будут готовы предоставить необходимые медикаменты и другую помощь, а также постараются сообщить новости их семьям.Дэвис заявила, что необходимо прочное политическое соглашение между сторонами конфликта с конкретными условиями, включая логистику, чтобы сотрудники МККК были проинформированы о том, где находятся заложники, и могли безопасно получить к ним доступ."МККК не играет никакой роли в этих политических переговорах, но выступает в качестве нейтрального посредника, когда соглашение окончательно оформляется", - подчеркнула представитель организации.Согласно израильским данным, число заложников, которые до сих пор удерживаются в секторе Газа, составляет 127. В общей сложности из плена ХАМАС пока что удалось освободить 110 заложников.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913046960.html

https://ria.ru/20231222/sud-1917556176.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон