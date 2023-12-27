https://ria.ru/20231227/gaza-1918410825.html

Израиль готов обсудить предложение Египта по Газе, заявили в Кнессете

Израиль готов обсудить предложение Египта по Газе, заявили в Кнессете - РИА Новости, 27.12.2023

Израиль готов обсудить предложение Египта по Газе, заявили в Кнессете

Израиль готов начать обсуждение первой стадии египетского предложения по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, заявил депутат... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:25

2023-12-27T12:25

2023-12-27T12:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Израиль готов начать обсуждение первой стадии египетского предложения по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, заявил депутат Кнессета от правящей партии "Ликуд" Дани Данон. Ранее телеканал Asharq сообщал, что Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов. Первый этап включает в себя гуманитарное перемирие сроком на две недели, которое может быть продлено еще на две недели. В течение первого этапа ХАМАС должен освободить 40 израильских пленных женщин, детей и пожилых мужчин. Предполагается, что в ответ Израиль освободит 120 палестинских заключенных тех же категорий, перемирие также предусматривает поставки продовольствия, медицинской помощи и топлива в сектор Газа. "Первый этап - это то, по поводу чего мы хотели бы начать диалог или переговоры", - заявил Данон газете Wall Street Journal. По его словам, правительство Израиля рассматривает план Египта, потому что серьезно относится к любой возможности освободить пленных, удерживаемых в секторе Газа. При этом депутат отверг идею об интеграции представителей ХАМАС в будущую структуру управления анклавом. "Мы намерены добиваться того, чтобы ХАМАС не был частью какого-либо будущего соглашения в Газе", - сказал Данон. Ранее арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на осведомленные египетские источники сообщала, что израильская делегация прибыла в Каир для изучения позиции палестинского движения ХАМАС по перемирию и сделке по обмену пленных на палестинских заключенных. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231227/gaza-1918353342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, кнессет израиля, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа