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Посол Палестины рассказал о неприемлемости отделения сектора Газа
Посол Палестины рассказал о неприемлемости отделения сектора Газа - РИА Новости, 27.12.2023
Посол Палестины рассказал о неприемлемости отделения сектора Газа
Правительство лидера Палестины Махмуда Аббаса не примет никакое решение, связанное с отделением сектора Газа, заявил РИА Новости палестинский посол в России... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:02
2023-12-27T06:02
2023-12-27T06:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Правительство лидера Палестины Махмуда Аббаса не примет никакое решение, связанное с отделением сектора Газа, заявил РИА Новости палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль. "Палестинское руководство, возглавляемое его превосходительством президентом Махмудом Аббасом, абсолютно не примет никакого решения, в котором говорится об отделении Газы от Государства Палестина. Без Газы не может быть палестинского государства, и никто не может решать судьбу Газы, кроме палестинского народа", - сказал посол. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа со стороны Израиля, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, администрация президента США Джо Байдена в настоящее время нацелена на то, чтобы убедить Израиль принять идею возвращения Палестинской администрации в сектор Газа после окончания текущего конфликта. После ликвидации ХАМАС Израиль установит контроль безопасности в секторе Газа, включая демилитаризацию анклава, заявил ранее Нетаньяху. Он также отмечал, что не допустит, чтобы сектор Газа управлялся ХАМАС или ФАТХ, превратившись в "Хамастан" или "Фатхастан".
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в мире, израиль, палестина, россия, махмуд аббас, хамас, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Махмуд Аббас, ХАМАС, ФАТХ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Посол Палестины рассказал о неприемлемости отделения сектора Газа
Посол: Палестина не примет никакое решение, связанное с отделением сектора Газа