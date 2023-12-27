https://ria.ru/20231227/frantsiya-1918340476.html

Франция обеспокоилась действиями Израиля против ХАМАС, пишут СМИ

Франция обеспокоилась действиями Израиля против ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023

Франция обеспокоилась действиями Израиля против ХАМАС, пишут СМИ

Франция "серьезно обеспокоена" заявлением Израиля об активизации и продлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:44

2023-12-27T00:44

2023-12-27T00:44

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Франция "серьезно обеспокоена" заявлением Израиля об активизации и продлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский МИД. "Франция "серьезно обеспокоена" заявлением Израиля об активизации и продлении боевых действий против палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на МИД Франции. Как отмечается, Франция "решительно повторяет призыв к немедленному перемирию, ведущему к прекращению огня". Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные операции в секторе Газа, так как это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что израильская армия расширяет зону проведения военной операции в районе Хан-Юниса. Глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви также заявлял, что боевые действия в секторе Газа продлятся "еще много месяцев". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231226/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231226/udary-1918211843.html

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в мире, израиль, франция, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, палестина, сектор газа