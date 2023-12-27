https://ria.ru/20231227/finpomosch-1918564890.html

Минфин Украины сообщил, сколько финпомощи Япония оказала за 2023 год

Минфин Украины сообщил, сколько финпомощи Япония оказала за 2023 год - РИА Новости, 27.12.2023

Минфин Украины сообщил, сколько финпомощи Япония оказала за 2023 год

Украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил в среду, что в 2023 году госбюджет страны получил 3,7 миллиарда долларов помощи от Японии в виде льготного... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:52

2023-12-27T19:52

2023-12-27T20:00

украина

япония

сша

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сергей марченко

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил в среду, что в 2023 году госбюджет страны получил 3,7 миллиарда долларов помощи от Японии в виде льготного финансирования и грантов. Ранее в среду Марченко сообщил, что более 42 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины в этом году. "В 2023 году Япония является одним из самых больших доноров по объему финансирования, направленного на укрепление бюджетной системы страны. В государственный бюджет Украины было направлено 3,7 миллиарда долларов льготного финансирования и грантов", - приводит слова Марченко пресс-служба на сайте ведомства. Он отметил, что с февраля 2022 года Япония направила финансовую помощь Украине объемом около 4,2 миллиарда долларов. По его словам, финансирование помогло Украине поддержать социальный сектор, образование и здравоохранение, восстановить разрушенную критическую инфраструктуру. В минфине подчеркнули, что весной этого года между правительством Украины и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) была начата реализация программы экстренного восстановления, которой предусмотрено выполнение 19 проектов на общую сумму гранта - около 573 миллионов долларов. Программа направлена на развитие инфраструктуры, укрепление энергетической системы, восстановление отрасли сельского хозяйства и прочего. Как заявлял ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки". В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231227/protivorechiya-1918447466.html

https://ria.ru/20231226/pomosch-1918262298.html

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япония

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украина, япония, сша, александр устинов, сергей марченко, владимир зеленский