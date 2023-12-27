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Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране - РИА Новости, 27.12.2023
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11:10 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/finlyandiya-1918389276.html
Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране
Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране - РИА Новости, 27.12.2023
Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране
Около 73% потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, следует из исследования статистического РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:10
2023-12-27T11:10
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финляндия
экономика
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Около 73% потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, следует из исследования статистического управления. Около 73% потребителей считают, что экономическая ситуация в Финляндии сейчас хуже, чем годом ранее, и только 6% опрошенных говорят о ее улучшении. Кроме того, 43% потребителей высказали мнение, что экономика Финляндии продолжит ухудшаться. Только 10% ожидают, что уровень безработицы снизится в следующем году, а 61% предположили, что стоит рассчитывать на увеличение безработицы. По оценкам участников исследования, в декабре 2023 года потребительские цены выросли на 6,6% с декабря предыдущего года и вырастут на 4,1% в следующем году. Около 78% потребителей считают, что цены за год значительно выросли. По итогам исследования, лишь 10% потребителей были готовы совершить дорогую покупку в декабре 2023 года. Снизился и процент людей, планирующих покупку недвижимости или машины. Исследование о доверии потребителей проводилось декабре 2023 года на онлайн-платформе и по телефону среди 1235 человек. Ранее центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.
https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html
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в мире, финляндия, экономика
В мире, Финляндия, Экономика
Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране

Исследование: 78% финских потребителей заявили об ухудшении экономики в стране

© iStock.com / Subodh AgnihotriВид на Хельсинки
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© iStock.com / Subodh Agnihotri
Вид на Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Около 73% потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, следует из исследования статистического управления.
Около 73% потребителей считают, что экономическая ситуация в Финляндии сейчас хуже, чем годом ранее, и только 6% опрошенных говорят о ее улучшении.
Кроме того, 43% потребителей высказали мнение, что экономика Финляндии продолжит ухудшаться. Только 10% ожидают, что уровень безработицы снизится в следующем году, а 61% предположили, что стоит рассчитывать на увеличение безработицы.
По оценкам участников исследования, в декабре 2023 года потребительские цены выросли на 6,6% с декабря предыдущего года и вырастут на 4,1% в следующем году. Около 78% потребителей считают, что цены за год значительно выросли.
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По итогам исследования, лишь 10% потребителей были готовы совершить дорогую покупку в декабре 2023 года. Снизился и процент людей, планирующих покупку недвижимости или машины.
Исследование о доверии потребителей проводилось декабре 2023 года на онлайн-платформе и по телефону среди 1235 человек.
Ранее центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.
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