https://ria.ru/20231227/finlyandiya-1918389276.html

Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране

Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране - РИА Новости, 27.12.2023

Жители Финляндии заявили об ухудшении экономической ситуации в стране

Около 73% потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, следует из исследования статистического РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:10

2023-12-27T11:10

2023-12-27T11:10

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финляндия

экономика

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Около 73% потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, следует из исследования статистического управления. Около 73% потребителей считают, что экономическая ситуация в Финляндии сейчас хуже, чем годом ранее, и только 6% опрошенных говорят о ее улучшении. Кроме того, 43% потребителей высказали мнение, что экономика Финляндии продолжит ухудшаться. Только 10% ожидают, что уровень безработицы снизится в следующем году, а 61% предположили, что стоит рассчитывать на увеличение безработицы. По оценкам участников исследования, в декабре 2023 года потребительские цены выросли на 6,6% с декабря предыдущего года и вырастут на 4,1% в следующем году. Около 78% потребителей считают, что цены за год значительно выросли. По итогам исследования, лишь 10% потребителей были готовы совершить дорогую покупку в декабре 2023 года. Снизился и процент людей, планирующих покупку недвижимости или машины. Исследование о доверии потребителей проводилось декабре 2023 года на онлайн-платформе и по телефону среди 1235 человек. Ранее центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.

https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html

https://ria.ru/20231219/isklyucheniya-1916675516.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, экономика