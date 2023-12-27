https://ria.ru/20231227/evraev-1918583951.html
Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета
Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета - РИА Новости, 27.12.2023
Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина, сообщает правительство... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:33
2023-12-27T22:33
2023-12-27T22:37
ярославская область
общество
ярославская область
рыбинск
михаил евраев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина, сообщает правительство региона. В среду президент Владимир Путин провел заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. В заседании принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По итогам заседания Михаил Евраев отметил, что в регионе при участии правительства региона развивается институт наставничества. Губернатор озвучил одно из принятых в этом направлении решений. "Приняли решение выплачивать стипендии студентам ЯГПУ – будущим учителям точных дисциплин из средств областного бюджета. Заключившие целевые договоры студенты смогут ежемесячно получать по 20 тысяч рублей. По окончании обучения молодые люди должны вернуться в свои муниципальные образования и проработать в школах не менее трех лет", - рассказал глава региона. По словам губернатора, в Рыбинске по итогам прошедшего в городе заседания Совета безопасности при поддержке областного министерства образования организовано представительство Ярославского государственного педагогического университета. Оно начало переподготовку студентов Рыбинского педагогического колледжа, которые обучаются по программе "Учитель начальных классов", на программу "Физико-математическое образование". Выпускники педколледжа смогут закрыть возрастающие потребности школ в учителях точных наук в пятом - седьмом классах уже с 1 сентября 2024 года. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что этот год стал временем серьезной работы. И не только, по его словам, в рамках развития педагогического поля, а и в модернизации системы образования в регионе. "Она должна отвечать запросам растущей промышленности и бизнеса", - подчеркнул Михаил Евраев, отметив, что именно поэтому в средних профессиональных учебных заведениях региона бюджетный набор проводится с акцентом на рабочих специальностях.
https://ria.ru/20231215/dokhod-1916052023.html
https://ria.ru/20231211/remont-1915058592.html
ярославская область
рыбинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, рыбинск, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Рыбинск, Михаил Евраев, Владимир Путин
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина, сообщает правительство региона.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. В заседании принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По итогам заседания Михаил Евраев отметил, что в регионе при участии правительства региона развивается институт наставничества. Губернатор озвучил одно из принятых в этом направлении решений.
«
"Приняли решение выплачивать стипендии студентам ЯГПУ – будущим учителям точных дисциплин из средств областного бюджета. Заключившие целевые договоры студенты смогут ежемесячно получать по 20 тысяч рублей. По окончании обучения молодые люди должны вернуться в свои муниципальные образования и проработать в школах не менее трех лет", - рассказал глава региона.
Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году составят 132 млрд руб
По словам губернатора, в Рыбинске
по итогам прошедшего в городе заседания Совета безопасности при поддержке областного министерства образования организовано представительство Ярославского государственного педагогического университета. Оно начало переподготовку студентов Рыбинского педагогического колледжа, которые обучаются по программе "Учитель начальных классов", на программу "Физико-математическое образование". Выпускники педколледжа смогут закрыть возрастающие потребности школ в учителях точных наук в пятом - седьмом классах уже с 1 сентября 2024 года.
В своем Telegram-канале губернатор отметил, что этот год стал временем серьезной работы. И не только, по его словам, в рамках развития педагогического поля, а и в модернизации системы образования в регионе. "Она должна отвечать запросам растущей промышленности и бизнеса", - подчеркнул Михаил Евраев, отметив, что именно поэтому в средних профессиональных учебных заведениях региона бюджетный набор проводится с акцентом на рабочих специальностях.
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий