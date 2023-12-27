https://ria.ru/20231227/es-1918475010.html

Косачев заявил, что новый регламент ЕС говорит о слабости объединения

Косачев заявил, что новый регламент ЕС говорит о слабости объединения - РИА Новости, 27.12.2023

Косачев заявил, что новый регламент ЕС говорит о слабости объединения

Регламент Европейского парламента и Совета ЕС о защите Евросоюза от экономического принуждения со стороны третьих стран содержит дискриминационные нормы в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:46

2023-12-27T15:46

2023-12-27T15:46

константин косачев

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС о защите Евросоюза от экономического принуждения со стороны третьих стран содержит дискриминационные нормы в отношении других государств и говорит о слабости объединения, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале."Сегодня вступил в силу регламент Европейского парламента и Совета ЕС о защите ЕС и его государств-членов от экономического принуждения со стороны третьих стран. Документ примечательный как по форме, так и по содержанию. И феноменально наглый, добавлю, хотя наглости западников давно уже пора перестать удивляться", - написал политик.По мнению законодателя, принятие такого регламента "свидетельствует о том, что ЕС в настоящее время слаб как никогда". "В результате своей санкционной политики он потерял не только дешевые энергоресурсы из России, но и продолжает порочить свою собственную деловую репутацию, не выдерживает конкуренцию на международных рынках. Европейским бюрократам, напринимавшим тысячи незаконных санкций, самим потребовалась защита от правомерных контрмер других государств", - подчеркнул сенатор. Косачев отметил, что отправной точкой для разработки документа послужило решение властей Литвы открыть так называемое представительство Тайваня в Вильнюсе. "Это образование не является государством, не обладает международной правосубъектностью, а значит не может иметь дипломатических представительств за рубежом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Разумеется, это вызывало обоснованную критику Китая, который ввел торговые ограничения, затронувшие интересы ЕС", - напомнил парламентарий. И все бы хорошо, если бы возмущение Евросоюза такими действиями Китая было обосновано их односторонним, беспрецедентным и неправовым характером, добавил Косачев. "Ан нет. Ведь односторонние санкции Евросоюза (против того же Китая, но не в последнюю очередь и нашей страны) стали уже притчей во языцех", - написал законодатель. "Документ имеет рамочную правовую природу, а значит - вскоре мы увидим всё новые и новые пассажи. Так, в регламенте особо оговаривается, что "целесообразно установить правила о происхождении товаров или услуг и о национальной принадлежности поставщиков услуг, инвесторов и обладателей прав интеллектуальной собственности для целей определения ответных мер Союза". Что это, как не дискриминация?", - уверен Косачев. Всё указывает на то, что принятый регламент "направлен против России и Китая как главных глобальных конкурентов ЕС в сфере внешнеэкономической деятельности", полагает сенатор. По его словам, нам в России, равно как и в среде государств, подверженных санкционному давлению Запада, следовало бы внимательно изучить сегодняшний опус Евросоюза и "взять из него на вооружение все "золотые правила", которые и смогут принудить Запад следовать общемировому и общепринятому порядку".

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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константин косачев, россия, евросоюз, в мире