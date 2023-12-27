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Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"

Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023

Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"

Глава ДНР Денис Пушилин в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям ударную установку, велосипед и электроскрипку. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:28

2023-12-27T18:28

2023-12-27T18:28

общество

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денис пушилин

новый год

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям ударную установку, велосипед и электроскрипку. "Антон, 13 лет, мечтает об ударной установке. Сделаем. Давайте еще. Сергей, 13 лет, мечтает о велосипеде. Хорошее желание. Тоже будет реализовано", - прочитал он пожелания на снятых шарах. Также Пушилин пообещал подарить 10-летней Евгении электроскрипку. "Не знал, что такая есть, теперь буду знать", - добавил глава региона. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.

https://ria.ru/20231227/mechty-1918481849.html

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общество, донецкая народная республика, денис пушилин, новый год, россия