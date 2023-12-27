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Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023
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18:28 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/elka-1918542114.html
Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023
Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Глава ДНР Денис Пушилин в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям ударную установку, велосипед и электроскрипку. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:28
2023-12-27T18:28
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
новый год
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям ударную установку, велосипед и электроскрипку. "Антон, 13 лет, мечтает об ударной установке. Сделаем. Давайте еще. Сергей, 13 лет, мечтает о велосипеде. Хорошее желание. Тоже будет реализовано", - прочитал он пожелания на снятых шарах. Также Пушилин пообещал подарить 10-летней Евгении электроскрипку. "Не знал, что такая есть, теперь буду знать", - добавил глава региона. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
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общество, донецкая народная республика, денис пушилин, новый год, россия
Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Новый год, Россия
Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"

Пушилин подарит детям ударную установку и электроскрипку в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Глава ДНР Денис Пушилин принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава ДНР Денис Пушилин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям ударную установку, велосипед и электроскрипку.
«
"Антон, 13 лет, мечтает об ударной установке. Сделаем. Давайте еще. Сергей, 13 лет, мечтает о велосипеде. Хорошее желание. Тоже будет реализовано", - прочитал он пожелания на снятых шарах.
Также Пушилин пообещал подарить 10-летней Евгении электроскрипку. "Не знал, что такая есть, теперь буду знать", - добавил глава региона.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Вчера, 16:00
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинНовый годРоссия
 
 
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