https://ria.ru/20231227/elektroenergiya-1918366093.html
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 27.12.2023
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:13
2023-12-27T09:13
2023-12-27T09:25
россия
экономика
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e46b16bb23826dafebc8bd06720a0e85.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет. Потребление электроэнергии растет, что для энергетиков очень важно, поскольку одна из основных составляющих и задач, стоящих перед энергетиками, - это надежное и стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых", - сказал Новак.
https://ria.ru/20231227/neft-1918356558.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_d983749014838f1a32486c0fdae6b03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, александр новак
Россия, Экономика, Александр Новак
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии
Новак: потребление электроэнергии в России за год выросло на четыре процента