https://ria.ru/20231227/elektroenergiya-1918366093.html

В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии

В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 27.12.2023

В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:13

2023-12-27T09:13

2023-12-27T09:25

россия

экономика

александр новак

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет. Потребление электроэнергии растет, что для энергетиков очень важно, поскольку одна из основных составляющих и задач, стоящих перед энергетиками, - это надежное и стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых", - сказал Новак.

https://ria.ru/20231227/neft-1918356558.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, экономика, александр новак