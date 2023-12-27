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В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 27.12.2023
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09:13 27.12.2023 (обновлено: 09:25 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/elektroenergiya-1918366093.html
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 27.12.2023
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:13
2023-12-27T09:25
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет. Потребление электроэнергии растет, что для энергетиков очень важно, поскольку одна из основных составляющих и задач, стоящих перед энергетиками, - это надежное и стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых", - сказал Новак.
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россия, экономика, александр новак
Россия, Экономика, Александр Новак
В России в 2023 году выросло потребление электроэнергии

Новак: потребление электроэнергии в России за год выросло на четыре процента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет. Потребление электроэнергии растет, что для энергетиков очень важно, поскольку одна из основных составляющих и задач, стоящих перед энергетиками, - это надежное и стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых", - сказал Новак.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу
Вчера, 07:08
 
РоссияЭкономикаАлександр Новак
 
 
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