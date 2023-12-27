https://ria.ru/20231227/eksport-1918511422.html

Украина утверждает, что экспорт зерна к концу года вырос

Украина утверждает, что экспорт зерна к концу года вырос - РИА Новости, 27.12.2023

Украина утверждает, что экспорт зерна к концу года вырос

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на фоне заявлений о сокращении поставок зерна на мировые рынки утверждает, что... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:10

2023-12-27T17:10

2023-12-27T17:34

украина

россия

экономика

черное море

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на фоне заявлений о сокращении поставок зерна на мировые рынки утверждает, что страна в 2023 году увеличила экспорт зерновых на 6 миллионов тонн до 43 миллионов.В октябре РИА Новости опубликовало расчеты на основе данных украинских минсельхоза и таможни, из которых следовало, что Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида деятельности упали в 2,8 раза. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский тогда же утверждал, что ежемесячно экспортируется в среднем 3,5 миллиона тонн агропродукции, тогда как оптимальный объем для страны – 6 миллионов тонн."По состоянию на 25 декабря экспорт зерновых составляет 43 миллиона тонн, когда как за аналогичный период прошлого года – 37 миллионов тонн", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада".Он утверждает, что Украина в этом году экспортировала всей агропродукции на сумму 22,9 миллиарда долларов, в прошлом году – на 21,4 миллиарда. Агентство Блумберг со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова 19 декабря сообщало, что Украина с августа - после прекращения зерновой сделки - экспортировала по Черному морю всего 10 миллионов тонн товаров, включая зерно, объем экспорта ниже, чем в прошлом году.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

https://ria.ru/20231120/eksportery-1910696482.html

https://ria.ru/20231226/eksport-1918204481.html

украина

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, экономика, черное море, владимир путин, оон