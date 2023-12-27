Украина утверждает, что экспорт зерна к концу года вырос
Украина начала утверждать, что экспорт зерна вырос и достиг 43 миллионов тонн
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на фоне заявлений о сокращении поставок зерна на мировые рынки утверждает, что страна в 2023 году увеличила экспорт зерновых на 6 миллионов тонн до 43 миллионов.
В октябре РИА Новости опубликовало расчеты на основе данных украинских минсельхоза и таможни, из которых следовало, что Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида деятельности упали в 2,8 раза. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский тогда же утверждал, что ежемесячно экспортируется в среднем 3,5 миллиона тонн агропродукции, тогда как оптимальный объем для страны – 6 миллионов тонн.
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"По состоянию на 25 декабря экспорт зерновых составляет 43 миллиона тонн, когда как за аналогичный период прошлого года – 37 миллионов тонн", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада".
Он утверждает, что Украина в этом году экспортировала всей агропродукции на сумму 22,9 миллиарда долларов, в прошлом году – на 21,4 миллиарда. Агентство Блумберг со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова 19 декабря сообщало, что Украина с августа - после прекращения зерновой сделки - экспортировала по Черному морю всего 10 миллионов тонн товаров, включая зерно, объем экспорта ниже, чем в прошлом году.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.